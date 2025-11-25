Как правильно на украинском назвать "підштанніки" и единственное ли это название, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Википедию.

Смотрите также Почему "декабрь", а не "декабрь": сила украинских названий месяцев

Как по-украински назвать "подштанники"?

За шаг до зимы мы стремимся как можно теплее одеваться. И в этом помогает дополнительный слой одежды, который носим ближе к телу.

Одним из таких элементов гардероба, как мужского, детского, так и женского, является "подштанники". Они известны во многих странах, которые знают что такое смена сезонов. Впрочем, порой это слово употребляют на русский манер, делая небольшую, но ошибку. "Подштанники" – это русское слово, образованное от "штаны" (штаны) с приставкой "под-".

В украинском языке естественным аналогом является – "підштаники", с префиксом "під-", то есть под низом чего-то, под чем-то: "штаны+под-" – под штанами. Это исконно украинское слово, образовано по нашим языковым законам.

Слово употреблялось в народном языке еще с XIX века, особенно в крестьянском быту или как часть военного строя. Оно обозначает – нижнее белье, которое носят под основной одеждой, чтобы было теплее.

В старых словарях можно найти и варианты, синонимы к слову:

підштанці,

підштанки,

підштаньки,

сподні,

ґала́нки,

кальсони.

И сегодня имеем современный хороший вариант обозначения этой одежды, который понимают все – термобелье. Которое одевают и как основную одежду и под одежду, например, под шорты во время бега.

Термобелье / Freepik

Интересно! Кальсо́ны (на французском – caleçon, на итальянском – calzoni) – это и означает – штаны. Лишь со временем словом стали называть нижние длинные штаны, чаще мужские. Начиналось все со Средневековья, когда термином calzoni обозначались разъемные чулки-штаны, иногда выполненные из двух контрастных по цвету тканей. А уже в XVI веке так назывались все виды штанов, имевших длину до колен.

В украинском языке же сразу определили функцию и расположение этой одежды. Которая определенное время выполняла ту же функцию, что и трусы сегодня, не только для утепления.

Интересно, что элемент одежды и слово сохранились на протяжении веков. Поэтому именно "подштанники" – это наш аутентичный языковой клад, сохраняющий колорит и историю. Берегите украинское слово и избегайте калек!