Освітній омбудсмен запропонував карати вчителів за булінг і колабораціонізм

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов днями запропонував карати педагогів за булінг, мобінг та колабораціонізм. Зокрема, знижувати кваліфікаційну категорію.

Такі пропозиції він висловив щодо нової редакції Положення про атестацію. Деталі читайте далі.

Дивіться також Як має діяти вчитель, якщо учні намагаються зірвати урок: пояснення міністра

Освітній омбудсмен пропонує карати вчителів за булінг

Горбачов заявив, що мовиться про можливість зниження кваліфікаційної категорії та позбавлення педагогічного звання у разі притягнення вчителя до адміністративної чи кримінальної відповідальності згідно з рішенням суду, що набрало законної сили, за булінг, мобінг та злочини проти основ національної безпеки.

Така пропозиція має на меті усунути відсутність покарання таких освітян, уточнив омбудсмен.

Маємо непоодинокі ситуації, коли педагогічний працівник, притягнутий до адміністративної відповідальності за булінг, згідно з рішенням суду, продовжує працювати в закладі освіти, чи звільняється з одного і переходить на роботу до іншого закладу освіти, зберігаючи усі педагогічні звання та кваліфікаційні категорії, у яких є великі сумніви. І, зокрема, працює з тими дітьми, яких він булив. А так не має бути,

– наголосив він.

Горбачов при цьому додав, що, порушуючи свої прямі обов'язки, такий вчитель не відповідає кваліфікаційним вимогам.

Люди, які за рішенням суду були визнанні винними у колабораційній діяльності, державній зраді тощо, мають бути відсторонені від педагогічної діяльності або хоча б на певний час мають бути позбавлені права працювати з дітьми, адже педагоги виховують наше майбутнє покоління, що є основою нашої держави,

– резюмував освітній омбудсмен.