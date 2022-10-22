Знайшли з вогнепальним пораненням: поліція озвучила версію смерті ректора університету Грінченка

Віктор Огнев'юк – ректор університету імені Грінченка – пішов з життя 21 жовтня. Причиною смерті стало вогнепальне поранення.

Ірина Прянішнікова – речниця поліції Київщини – розповіла, що тіло Огнев'юка скерували на судмедекспертизу. Наразі встановлюють усі деталі трагедії.

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Тіло скероване на судмедекспертизу. Наразі ми розглядаємо одну з головних версій – це самогубство. Принаймні, всі обставини даної події говорять це,

– заявила Прянішнікова.

Вона додала, що смерть настала не відразу. Огнев'юка намагалися врятувати. Причиною трагедії стало вогнепальне поранення.

Помер ректор Огнев'юк – головне

Віктор Огнев'юк пішов з життя на 64 році життя. Ректором Київського університету імені Бориса Грінченка він був з 2007 року. За цей час йому вдалося вивести ВНЗ на суттєво вищий рівень. Кількість студентів збільшилася, перелік спеціальностей – розширили, університет почав брати участь у вагомих міжнародних проєктах.

Огнев'юк присвячував свій час покращенню якості освіти в Україні та просуванню української мови. Антон Геращенко заявив, що цитата Грінченка "Україна – у цьому слові для мене все" стала справжнім девізом життя Огнев'юка.

Навесні 2022 року Огнев'юк вступив до лав територіальної оборони, аби захищати Україну.

У Києві вбили військового Олексія Щербину

У Києві на вулиці Академіка Глушкова 21 жовтня спалахнув дорожній конфлікт.

Водії атівок Hyundai та Lexus посперечалися щодо першочерговості проїзду на дорозі. Пасажири Lexus накинулися на військового та побили його.

Згодом водій Lexus витягнув пістолет та вистрілив у військовослужбовця Олексія Щербину. На жаль, військовий помер на місці трагедії. Туди оперативно прибули слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі.

Підозрювані намагалися втекти, однак їх затримали. Суд обрав запобіжний захід чоловікам у вигляді тривання під вартою без права внесення застави. Крім того, водію Lexus повідомили про підозру в убивстві, а пасажирам – у хуліганстві.

Військовому Щербині було 34 роки. Побратим загиблого розповів, що він був добровольцем ДФТГ "Свобода", а також – готував документи на мобілізацію в армії. У Щербини залишилася маленька донечка.