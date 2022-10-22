Ірина Прянішнікова – речниця поліції Київщини – розповіла, що тіло Огнев'юка скерували на судмедекспертизу. Наразі встановлюють усі деталі трагедії.

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Тіло скероване на судмедекспертизу. Наразі ми розглядаємо одну з головних версій - це самогубство. Принаймні, всі обставини даної події говорять це,

– заявила Прянішнікова.

Вона додала, що смерть настала не відразу. Огнев'юка намагалися врятувати. Причиною трагедії стало вогнепальне поранення.

Помер ректор Огнев'юк – головне

Віктор Огнев'юк пішов з життя на 64 році життя. Ректором Київського університету імені Бориса Грінченка він був з 2007 року. За цей час йому вдалося вивести ВНЗ на суттєво вищий рівень. Кількість студентів збільшилася, перелік спеціальностей – розширили, університет почав брати участь у вагомих міжнародних проєктах.

Огнев'юк присвячував свій час покращенню якості освіти в Україні та просуванню української мови. Антон Геращенко заявив, що цитата Грінченка "Україна – у цьому слові для мене все" стала справжнім девізом життя Огнев'юка.

Навесні 2022 року Огнев'юк вступив до лав територіальної оборони, аби захищати Україну.