Тільки не "приносити вибачення": як правильно перепрошувати українською

Часто українці просять вибачення одні в одних за образи чи погані вчинки. Однак так само часто можуть робити у відповідних фразах помилки.

Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як правильно просити пробачення. А також розповів, чому вибачення нікуди носити не треба.

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Як правильно просити вибачення українською

Мовознавець назвав поширений помилковий вислів, який вживає чимало українців. При цьому вони навіть не здогадуються, що там є помилка.

Так, Авраменко зауважив: часто серед українців можна почути вислів "ми приносимо свої вибачення".