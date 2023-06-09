Тільки не "приносити вибачення": як правильно перепрошувати українською
Часто українці просять вибачення одні в одних за образи чи погані вчинки. Однак так само часто можуть робити у відповідних фразах помилки.
Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як правильно просити пробачення. А також розповів, чому вибачення нікуди носити не треба.
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Як правильно просити вибачення українською
Мовознавець назвав поширений помилковий вислів, який вживає чимало українців. При цьому вони навіть не здогадуються, що там є помилка.
Так, Авраменко зауважив: часто серед українців можна почути вислів "ми приносимо свої вибачення".
Куди ви їх приносите? Ніхто нікуди вибачення не носить і не приносить. Вибачення просять,
– наголосив мовознавець.
І уточнив, що носять джинси чи сорочку. Тож правильно казати не "приносимо свої вибачення", а "просимо вибачення".
Як правильно просити вибачення українською / скриншот відео
Також Авраменко розповів, чому не варто казати, що "вулиця носить ім'я Івана Франка". Адже вулиця не "носить", не "заносить" і не "приносить".
Правильно сказати "Вулицю названо на честь Івана Франка" або ще простіше "вулиця Івана Франка",
– наголосив педагог.
І акцентував: дбаймо про те, щоб Україна говорила грамотно.
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Яку поширену мовну помилку роблять українці
Не так давно Олександр Авраменко назвав ще одну поширену мовну помилку українців.
При цьому наголосив, що людей, які працюють за комп'ютером та займаються розробкою програм, треба називати не "ІТшники", а "ІТівці".