В ефірі "Сніданку з 1+1" Авраменко уточнив ці зміни до правопису. Зокрема назвав одну з найрезонансніших.
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Як правильно утворити по батькові від імені Ігор
Так, вчитель запитав в українців, чи знають вони, як правильно утворити по батькові від імені Ігор. І запропонував три варіанти відповідей для роздумів:
- Ігорович;
- Ігоревич;
- Ігорьович.
Як правильно утворити по батькові від імені Ігор / скриншот відео
Напевно, вас це здивує, але правильний варіант – Ігорьович,
– наголосив мовознавець.
При цьому пояснив, чому саме Ігорьович. Так, Авраменко нагадав, що ім'я Ігор – це іменник м'якої групи. Тому правильно треба казати і писати не Ігора, а Ігоря.
При цьому наголосив, що і в паспортах українців з 2019 року треба писати Ігорьович.
Що цікаво, таким чином утворюємо і по батькові від імені Лазар. Тобто правильно казати Лазарьович, а не Лазарович.