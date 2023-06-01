В эфире "Завтрака с 1+1" Авраменко уточнил эти изменения в правописании. В частности, назвал одну из самых резонансных.

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Как правильно образовать отчество от имени Игорь

Так, учитель спросил у украинцев, знают ли они, как правильно образовать отчество от имени Игорь (укр. Ігор). И предложил три варианта ответов на размышления:

Ігорович;

Ігоревич;

Ігорьович.



Как правильно образовать отчество от имени Игорь / скриншот видео

Наверняка вас это удивит, но правильный вариант – укр. Ігорьович,

– подчеркнул языковед.

При этом объяснил, почему именно "Ігорьович". Так, Авраменко напомнил, что имя Игорь (укр. Ігор) – это существительное мягкой группы. Поэтому правильно нужно говорить и писать не (укр.) Ігора, а Ігоря.

При этом подчеркнул, что и в паспортах украинцев с 2019 нужно писать "Ігорьович".

Что интересно, таким образом создаем и отчество от имени Лазаря. То есть правильно говорить (укр.) Лазарьович, а не Лазарович.