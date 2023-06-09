Только не "приносити вибачення": как правильно извиняться на украинском
Часто украинцы просят прощения друг у друга за оскорбления или плохие поступки. Однако также часто могут делать в соответствующих фразах ошибки.
Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, как правильно извиняться. А также рассказал, почему прощения никуда носить не нужно.
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Как правильно просить прощения на украинском
Языковед назвал распространенное заблуждение, которое употребляет немало украинцев. При этом они даже не догадываются, что там есть ошибка.
Так, Авраменко заметил: часто среди украинцев можно услышать выражение "мы приносимо свої вибачення".
Куда вы их приносите? Никто никуда прощения не носит и не приносит. Извинения просят (Вибачення просять – укр.),
– подчеркнул языковед.
И уточнил, что носят джинсы или рубашку. Так что правильно говорить не "приносимо свої вибачення", а "просимо вибачення" (укр.).
Как правильно просить прощения на украинском / скриншот видео
Также Авраменко рассказал, почему не стоит говорить, что "вулиця носить ім'я Івана Франка" (укр.). Ведь улица не "носить", не "заносить" и не "приносить" (укр.).
Правильно сказать "Вулицю названо на честь Івана Франка" (укр.) или еще проще "вулиця Івана Франка" (укр.),
– подчеркнул педагог.
И акцентировал: заботимся о том, чтобы Украина говорила грамотно.
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Какую распространенную языковую ошибку совершают украинцы
Недавно Александр Авраменко назвал еще одну распространенную языковую ошибку украинцев.
При этом подчеркнул, что людей, работающих за компьютером и занимающихся разработкой программ, нужно называть не "ІТшники", а "ІТівці".