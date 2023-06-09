Только не "приносити вибачення": как правильно извиняться на украинском

Часто украинцы просят прощения друг у друга за оскорбления или плохие поступки. Однако также часто могут делать в соответствующих фразах ошибки.

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, как правильно извиняться. А также рассказал, почему прощения никуда носить не нужно.

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Как правильно просить прощения на украинском

Языковед назвал распространенное заблуждение, которое употребляет немало украинцев. При этом они даже не догадываются, что там есть ошибка.

Так, Авраменко заметил: часто среди украинцев можно услышать выражение "мы приносимо свої вибачення".