Вас це здивує: як правильно утворити по батькові від імені Ігор
Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко розповів, що більшість українців неправильно утворює по батькові від імені Ігор. Усе тому, що український правопис не так давно зазнав певних змін.
В ефірі "Сніданку з 1+1" Авраменко уточнив ці зміни до правопису. Зокрема назвав одну з найрезонансніших.
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Як правильно утворити по батькові від імені Ігор
Так, вчитель запитав в українців, чи знають вони, як правильно утворити по батькові від імені Ігор. І запропонував три варіанти відповідей для роздумів:
- Ігорович;
- Ігоревич;
- Ігорьович.
Як правильно утворити по батькові від імені Ігор / скриншот відео
Напевно, вас це здивує, але правильний варіант – Ігорьович,
– наголосив мовознавець.
При цьому пояснив, чому саме Ігорьович. Так, Авраменко нагадав, що ім'я Ігор – це іменник м'якої групи. Тому правильно треба казати і писати не Ігора, а Ігоря.
При цьому наголосив, що і в паспортах українців з 2019 року треба писати Ігорьович.
Що цікаво, таким чином утворюємо і по батькові від імені Лазар. Тобто правильно казати Лазарьович, а не Лазарович.
Дбаймо про грамотне письмо!,
– наголосив мовознавець.
Як назвати бутерброд українською
Не так давно Авраменко розповідав, як українською назвати скибку хліба з маслом, ковбасою, сиром або шинкою.
При цьому зауважив, що бутерброд або канапка, і навіть канапе – правильні варіанти. Але річ у тому, що ці слова запозичені у нашу мову з німецької і французької.
Натомість ми давно маємо своє смачне-пресмачне слово – накладАнець.