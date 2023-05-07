Не вживайте їх: помилкові вирази в українській мові, які псують ваше мовлення

7 травня 2023, 19:20
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Чимало українців у щоденному мовленні вживає помилкові вирази. Вони, на жаль, вже стали нормою.

Натомість про них краще забути. Мовознавець Олександр Авраменко в "Сніданку з 1+1" назвав ці фрази. 

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Які мовні помилки не варто робити 

  • Взяти на руки

Цей вислів можна часто почути у громадському транспорті. Натомість зазвичай дитину садять на ноги.

  • Червоне чорнило 

Часто також можна почути про червоне чорнило у ручці.

Колись рідина для письма була чорної барви, тому її назвали чорнилом. Коли ж винайшли червону і зелену рідини, то вирішили не називати їх червонилом чи зеленилом. Так і з'явилося чорнило різних кольорів,
– уточнює Авраменко.

  • Ревіти білугою

Також не варто вживати таку фразу, яка, на жаль, вже стала крилатою – "ревіти білугою". До слова, білуга – це німа риба. Тож у цьому вислові треба було казати "білуха". Це ссавець із родини дельфінових, який може ревіти.

Авраменко також наголошує: у деяких висловах не завжди варто шукати логіку.

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Які суржикові слова краще забути

Розкажемо вам також, яких суржикових слів ви маєте позбутися вже сьогодні. 

  • інакший – інший;
  • получати – отримувати;
  • хотя – хоча;
  • помниш – пам'ятаєш;
  • підстроюватися – підлаштовуватися;
  • все рівно – все одно.
Автор: Марія Волошин