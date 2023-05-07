Не вживайте їх: помилкові вирази в українській мові, які псують ваше мовлення
Чимало українців у щоденному мовленні вживає помилкові вирази. Вони, на жаль, вже стали нормою.
Натомість про них краще забути. Мовознавець Олександр Авраменко в "Сніданку з 1+1" назвав ці фрази.
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Які мовні помилки не варто робити
Взяти на руки
Цей вислів можна часто почути у громадському транспорті. Натомість зазвичай дитину садять на ноги.
- Червоне чорнило
Часто також можна почути про червоне чорнило у ручці.
Колись рідина для письма була чорної барви, тому її назвали чорнилом. Коли ж винайшли червону і зелену рідини, то вирішили не називати їх червонилом чи зеленилом. Так і з'явилося чорнило різних кольорів,
– уточнює Авраменко.
- Ревіти білугою
Також не варто вживати таку фразу, яка, на жаль, вже стала крилатою – "ревіти білугою". До слова, білуга – це німа риба. Тож у цьому вислові треба було казати "білуха". Це ссавець із родини дельфінових, який може ревіти.
Авраменко також наголошує: у деяких висловах не завжди варто шукати логіку.
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Які суржикові слова краще забути
Розкажемо вам також, яких суржикових слів ви маєте позбутися вже сьогодні.
- інакший – інший;
- получати – отримувати;
- хотя – хоча;
- помниш – пам'ятаєш;
- підстроюватися – підлаштовуватися;
- все рівно – все одно.