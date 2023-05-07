Не употребляйте их: ошибочные выражения в украинском языке, которые портят вашу речь

Многие украинцы в ежедневной речи употребляют ошибочные выражения. Они, к сожалению, уже стали нормой.

Но о них лучше забыть. Языковед Александр Авраменко в " Завтрак с 1+1 " назвал эти фразы.

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Какие языковые ошибки не стоит делать

Взяти на руки

Это выражение можно часто услышать в общественном транспорте. Обычно же ребенка сажают на ноги.

Червоне чорнило

Часто также можно услышать о красных чернилах в ручке. Но ведь чернила должны быть черными.

Когда жидкость для письма была черной краски, поэтому ее назвали чернилами. Когда же изобрели красную и зеленую жидкости, то решили не называть красилом или зеленилом. Так и появились чернила разных цветов,

– уточняет Авраменко.

Ревіти білугою

Также не стоит употреблять такую фразу, которая, к сожалению, уже стала крылатой – "ревіти білугою". К слову, белуга – это немая рыба. Поэтому в этом изречении нужно было говорить "білуха". Это млекопитающее из семьи дельфиновых, которое может реветь.

Авраменко также отмечает: в некоторых изречениях не всегда стоит искать логику.

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Какие суржиковые слова лучше забыть

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