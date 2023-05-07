Но о них лучше забыть. Языковед Александр Авраменко в " Завтрак с 1+1 " назвал эти фразы.
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Какие языковые ошибки не стоит делать
Взяти на руки
Это выражение можно часто услышать в общественном транспорте. Обычно же ребенка сажают на ноги.
- Червоне чорнило
Часто также можно услышать о красных чернилах в ручке.
Когда жидкость для письма была черной краски, поэтому ее назвали чернилами. Когда же изобрели красную и зеленую жидкости, то решили не называть красилом или зеленилом. Так и появились чернила разных цветов,
– уточняет Авраменко.
- Ревіти білугою
Также не стоит употреблять такую фразу, которая, к сожалению, уже стала крылатой – "ревіти білугою". К слову, белуга – это немая рыба. Поэтому в этом изречении нужно было говорить "білуха". Это млекопитающее из семьи дельфиновых, которое может реветь.
Авраменко также отмечает: в некоторых изречениях не всегда стоит искать логику.
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Какие суржиковые слова лучше забыть
Расскажем вам также, каких суржиковых слов вы должны избавиться уже сегодня.
- інакший – інший;
- получати – отримувати;
- хотя – хоча;
- помниш – пам'ятаєш;
- підстроюватися – підлаштовуватися;
- все рівно – все одно.