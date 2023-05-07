Натомість про них краще забути. Мовознавець Олександр Авраменко в "Сніданку з 1+1" назвав ці фрази.

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Які мовні помилки не варто робити

Взяти на руки

Цей вислів можна часто почути у громадському транспорті. Натомість зазвичай дитину садять на ноги.

Червоне чорнило

Часто також можна почути про червоне чорнило у ручці.

Колись рідина для письма була чорної барви, тому її назвали чорнилом. Коли ж винайшли червону і зелену рідини, то вирішили не називати їх червонилом чи зеленилом. Так і з'явилося чорнило різних кольорів,

– уточнює Авраменко.

Ревіти білугою

Також не варто вживати таку фразу, яка, на жаль, вже стала крилатою – "ревіти білугою". До слова, білуга – це німа риба. Тож у цьому вислові треба було казати "білуха". Це ссавець із родини дельфінових, який може ревіти.

Авраменко також наголошує: у деяких висловах не завжди варто шукати логіку.

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