Не засмічуйте українську мову: яку суржикову фразу не можна вживати

Чимало українців у щоденній мові може вживати суржикові слова. При цьому краяни часто цього не помічають.

Натомість суржик треба викорінювати зі свого мовлення. Відомий мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, яких слів та фраз треба позбутися.

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Яку суржикову фразу не можна вживати

Так, Авраменко акцентував: є чимало російських фразеологізмів та висловів, які українці полюбляють вживати. Натомість вони сильно засмічують нашу мову.

Тож мовознавець назвав одну з таких фраз, яку радить забути. Це вислів "по щелчку пальцев".

Авраменко також навів приклади, як можна цю фразу сказати українською. Є кілька варіантів:

На раз два. Тобто можна сказати, що ви можете щось зробити на раз два;

Раз два – і кінець;

Раз два – і готово.

Якщо ж ви хочете сказати, що щось відбувається не лише миттєво, а це ще й легко зробити, можна також висловити свою думку цікавими народними перлами. Наприклад, такими:

Раз плюнути;

Як Сіркові муху з'їсти.

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Яку поширену мовну помилку робить чимало українців

Авраменко раніше розповідав, як назвати віконце, яке раптово з'являється або вигулькує під час натискання певного місця. Краще казати "вигулькове вікно" з наголосом на о, а не "всплывающее окно".

Також він назвав поширену мовну помилку багатьох українців. Так, людей, які працюють за комп'ютером та займаються розробкою програм, треба називати не "ІТшники", а "ІТівці".