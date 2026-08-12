Поновлення на бакалавраті: хто може повернутися до навчання і як це зробити

Колись довелося залишити університет, але тепер хочеться повернутися й нарешті отримати диплом? Починати навчання з першого курсу не обов'язково – можна поновитися.

Чи доведеться знову складати вступні випробування? І головне – які документи потрібно підготувати? Розбираємося, як працює процедура поновлення за чинними правилами МОН.

Хто може поновитися на навчання на бакалавраті?

Відрахування з університету – не завжди означає остаточне завершення навчання. Якщо студент не закінчив бакалаврат, він має право поновитися та продовжити здобуття вищої освіти.

Причини відрахування, тривалість перерви чи форма навчання самі по собі не позбавляють людину права на поновлення. Водночас потрібно виконати певні умови, а остаточне рішення приймає заклад вищої освіти. Такі правила визначені статтею 46 Закону України "Про вищу освіту" та Положенням МОН № 134.

Поновитися може особа, яку було відраховано із закладу вищої освіти до завершення навчання за відповідною освітньою програмою.

Причина відрахування та тривалість перерви не є автоматичною підставою для відмови. Поновлення можливе незалежно від того, скільки часу минуло після відрахування. Однак вступник має відповідати вимогам до вступників на відповідну освітню програму, а університет оцінює результати попереднього навчання та здатність особи успішно завершити програму.

Важливий момент: за загальним правилом поновлення відбувається на контракт, тобто за кошти фізичних або юридичних осіб. Водночас після поновлення та виконання необхідних умов особа може претендувати на вакантне бюджетне місце, якщо воно є.

Тому якщо ви раніше навчалися за державним замовленням, це не означає автоматичного збереження бюджетного місця після відрахування. Потрібно з'ясувати, чи є вакантне бюджетне місце та чи належите ви до категорії, для якої передбачені спеціальні умови.

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Чи можна поновитися на інший курс?

Поновлення можливе на освітню програму того самого рівня вищої освіти – на той самий або нижчий рік навчання.

Тобто університет не обов'язково поновить студента саме на той курс, на якому він навчався до відрахування. Це залежить, зокрема, від того, які результати попереднього навчання можна визнати та скільки освітніх компонентів потрібно додатково опанувати.

Цікаво! Цьогорічні вступники на бакалаврат уже отримали рекомендації до зарахування та підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті або в закладі освіти (можна до 13 серпня).

Чи можна поновитися в іншому університеті?

Чинне Положення дозволяє поновлення не лише у тому самому закладі, з якого особу було відраховано, а й в іншому ЗВО.

Можна також поновитися на іншу освітню програму, але в такому випадку потрібно виконати вимоги до вступників на відповідну програму.

Якщо йдеться про іншу спеціальність, університет застосовує вимоги до вступників, установлені в рік початку навчання відповідного контингенту або в один із наступних років, але не пізніше року подання заяви про поновлення.

Які документи потрібні на поновлення?

Закон України "Про вищу освіту" передбачає, що поновлення відрахованих студентів здійснюється, як правило, під час канікул. Тому найкраще заздалегідь звернутися до університету та уточнити його календар і строки прийому заяв на поновлення.

Основний документ для поновлення – особиста заява.

До неї університет може попросити додати документи, необхідні для підтвердження попереднього навчання та виконання вимог до вступників.

Насамперед варто підготувати:

заяву про поновлення на навчання;

академічну довідку або інший документ, що містить інформацію про попереднє навчання;

документ про освіту, на основі якого особу було зараховано до університету;

копію документа, що посвідчує особу;

документ про РНОКПП – за вимогами конкретного ЗВО;

документи щодо результатів вступних випробувань, якщо вони необхідні для поновлення;

інші документи, передбачені правилами конкретного університету.

Відрахований студент отримує академічну довідку, у якій зазначаються результати навчання, назви дисциплін, оцінки та кількість здобутих кредитів ЄКТС. Саме ця інформація важлива для визначення того, які результати попереднього навчання можуть бути визнані.

Важливо! Європейська кредитно трансферна-накопичувальна система – це система, яка дозволяє кількісно (в кредитах) оцінити навчальні програми, дисципліни та навантаження студента. Суть системи полягає в тому, що за кожну дисципліну студент отримує не лише оцінку, а й кредити ЄКТС. Якщо під час переведення до іншого ЗВО дисципліни збігаються за змістом і кількістю кредитів, їх можуть перезарахувати – повторно складати їх не потрібно.

Точний перелік документів варто заздалегідь уточнити у приймальній комісії або навчальному відділі конкретного ЗВО, адже університет може визначати організаційні процедури поновлення у своїх внутрішніх документах.

Покроково: як поновитися на бакалавраті?

Крок 1. З'ясуйте свій академічний статус

Спочатку потрібно перевірити, чи вас саме відрахували, чи ви перебуваєте в академічній відпустці.

Це важливо, адже поновлення стосується осіб, які були відраховані. Після академічної відпустки діє процедура продовження навчання після завершення перерви.

Крок 2. Отримайте академічну довідку

Якщо після відрахування ви ще не отримали академічну довідку, зверніться до свого університету.

У ній міститься інформація про дисципліни, оцінки та кредити ЄКТС, які ви вже здобули.

Це дозволить університету визначити, що саме можна перезарахувати після поновлення.

Крок 3. Оберіть освітню програму

Можна звернутися до попереднього університету та продовжити навчання за тією самою програмою.

Але законодавство також дозволяє поновлення на іншу освітню програму або в іншому ЗВО – за умови виконання відповідних вимог.

Крок 4. Подайте заяву

Заява про поновлення подається до закладу вищої освіти.

Після її отримання університет має протягом п'яти робочих днів розглянути заяву та письмово повідомити заявника про строки, порядок і умови поновлення або про причину відмови.

Крок 5. Виконайте вимоги університету

Залежно від ситуації може знадобитися виконати вимоги до вступників на відповідну освітню програму. Це можна зробити до поновлення або, за визначених умов, не пізніше дати допуску до атестації.

Якщо вступник не виконає встановлені вимоги у визначений строк, його можуть відрахувати за порушення умов договору про навчання.

Крок 6. Визначте академічну різницю

Університет аналізує попередні результати навчання та визначає, які освітні компоненти можна зарахувати.

Якщо залишилися незараховані дисципліни, їх потрібно буде опанувати.

При цьому чинне Положення встановлює важливе обмеження: на день поновлення обсяг незарахованих освітніх компонентів не може перевищувати 20 кредитів ЄКТС. Такі компоненти потрібно виконати до поновлення або протягом шести місяців після поновлення.

Крок 7. Укладіть договір і дочекайтеся наказу

Наказ про поновлення видається після укладення договору про навчання.

Якщо навчання відбуватиметься за кошти фізичної або юридичної особи, укладається також відповідний договір про оплату освітньої послуги. Раніше ми писали, що цьогоріч оплата за навчання на бакалавраті подорожчала в середньому на чверть, тому не розраховуйте на колишню оплату.

Після видання наказу та внесення інформації до ЄДЕБО студент офіційно набуває статусу здобувача вищої освіти.

Поновлення на бакалаврат – це не новий вступ з нуля. Університет аналізує результати попереднього навчання та визначає, які дисципліни й кредити можна визнати.

Алгоритм простий:

відрахування → академічна довідка → вибір ЗВО та програми → заява → перевірка вимог → визначення незарахованих компонентів → договір → наказ про поновлення.

Головне – не орієнтуватися на старі правила. З 1 червня 2024 року діє нове Положення МОН № 134, яке замінило нормативний акт 1996 року та встановило сучасний порядок поновлення студентів.