Мовиться про вступ на бакалавра, а також магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямувань. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.
Скільки вступників вже отримали рекомендації
Загалом за підсумками автоматичного розподілу місць за алгоритмом адресного розміщення рекомендації отримали 212 837 вступників:
73 129 – на бюджет;
139 708 – на контракт.
Зауважимо, що інформацію про зарахування також можна перевірити на сайті ЄДЕБО. Цей ресурс та електронний кабінет вступника – єдині офіційні джерела з перевіреними даними.
У вступників, які отримали рекомендацію до зарахування, навпроти однієї із заяв статус змінився на "Рекомендовано до зарахування" (бюджет або контракт). Рекомендація надається лише за однією заявою та на одне місце,
– наголосили у МОН.
Які дії виконати для зарахування
Для того, аби зарахували на навчання у виш за цією заявою, вступник має до 18:00 11 серпня:
підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті або в закладі освіти;
укласти договір на навчання між закладом освіти та вступником;
виконати інші вимоги до зарахування, передбачені Правилами прийому ЗВО.
Цікаво! Також в ЄДЕБО вперше автоматично перевіряють військово-обліковий документ вступника.
Цьогоріч вступники також вперше можуть підписати договір на навчання безпосередньо в кабінеті вступника, із застосуванням КЕП. Це альтернативна можливість – договір можна підписати і в закладі освіти.
Зарахування триватиме до 13 серпня включно.
У разі успішного виконання всіх дій статус відповідної заяви зміниться на "Включено до наказу".
Після цього всі інші заяви з пріоритетністю отримають статус "Деактивовано (у зв'язку із зарахуванням на навчання)".
Що робити іншим вступникам
З 14 серпня надаватимуть рекомендації на вакантні контрактні місця вступникам, які не отримали рекомендації під час автоматичного розподілу. Зарахування за такими заявами триватиме до 30 серпня.
Якщо вступник хоче брати участь у конкурсі на контракт на другому етапі за такою заявою, у меню "Активні дії" він має встановити позначку: "Підтверджую бажання бути зарахованим за цією заявою на контракт, навіть у разі зарахування за будь-якою іншою заявою з пріоритетністю",
– уточнили у МОН.
Активувати деактивовані заяви також можуть приймальні комісії за зверненням вступника.
Раніше ми розповідали, як вступити на контракт у виш України у 2026 році.