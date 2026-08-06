Мовиться про вступ на бакалавра, а також магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямувань. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Скільки вступників вже отримали рекомендації

Загалом за підсумками автоматичного розподілу місць за алгоритмом адресного розміщення рекомендації отримали 212 837 вступників:

73 129 – на бюджет;

139 708 – на контракт.

Зауважимо, що інформацію про зарахування також можна перевірити на сайті ЄДЕБО. Цей ресурс та електронний кабінет вступника – єдині офіційні джерела з перевіреними даними.

У вступників, які отримали рекомендацію до зарахування, навпроти однієї із заяв статус змінився на "Рекомендовано до зарахування" (бюджет або контракт). Рекомендація надається лише за однією заявою та на одне місце,

– наголосили у МОН.

Які дії виконати для зарахування

Для того, аби зарахували на навчання у виш за цією заявою, вступник має до 18:00 11 серпня:

підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті або в закладі освіти;

укласти договір на навчання між закладом освіти та вступником;

виконати інші вимоги до зарахування, передбачені Правилами прийому ЗВО.

Цікаво! Також в ЄДЕБО вперше автоматично перевіряють військово-обліковий документ вступника.

Цьогоріч вступники також вперше можуть підписати договір на навчання безпосередньо в кабінеті вступника, із застосуванням КЕП. Це альтернативна можливість – договір можна підписати і в закладі освіти.

Зарахування триватиме до 13 серпня включно.

У разі успішного виконання всіх дій статус відповідної заяви зміниться на "Включено до наказу".

Після цього всі інші заяви з пріоритетністю отримають статус "Деактивовано (у зв'язку із зарахуванням на навчання)".

Що робити іншим вступникам

З 14 серпня надаватимуть рекомендації на вакантні контрактні місця вступникам, які не отримали рекомендації під час автоматичного розподілу. Зарахування за такими заявами триватиме до 30 серпня.

Якщо вступник хоче брати участь у конкурсі на контракт на другому етапі за такою заявою, у меню "Активні дії" він має встановити позначку: "Підтверджую бажання бути зарахованим за цією заявою на контракт, навіть у разі зарахування за будь-якою іншою заявою з пріоритетністю",

– уточнили у МОН.

Активувати деактивовані заяви також можуть приймальні комісії за зверненням вступника.