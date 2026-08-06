Речь идет о поступлении на программы бакалавриата, а также магистратуры по медицинскому, ветеринарному и фармацевтическому направлениям. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Сколько абитуриентов уже получили рекомендации

Всего по итогам автоматического распределения мест по алгоритму адресного размещения рекомендации получили 212 837 абитуриентов:

73 129 – на бюджет;

139 708 – на контракт.

Отметим, что информацию о зачислении также можно проверить на сайте ЕДЕБО. Этот ресурс и электронный кабинет абитуриента – единственные официальные источники с проверенными данными.

У абитуриентов, получивших рекомендацию к зачислению, напротив одного из заявлений статус изменился на "Рекомендовано к зачислению" (бюджет или контракт). Рекомендация предоставляется только по одному заявлению и на одно место,

– подчеркнули в МОН.

Что нужно сделать для зачисления

Для того чтобы быть зачисленным на обучение в вуз по данному заявлению, абитуриент должен до 18:00 11 августа:

подтвердить выбор места обучения в электронном кабинете или в учебном заведении;

заключить договор об обучении между учебным заведением и абитуриентом;

выполнить другие требования к зачислению, предусмотренные Правилами приема вузов.

Интересно! Также в ЕДЕБО впервые автоматически проверяется военно-учетный документ абитуриента.

В этом году абитуриенты также впервые могут подписать договор об обучении непосредственно в личном кабинете абитуриента с использованием электронной подписи. Это альтернативная возможность – договор можно подписать и в учебном заведении.

Зачисление продлится до 13 августа включительно.

В случае успешного выполнения всех действий статус соответствующего заявления изменится на "Включено в приказ".

После этого все остальные заявления с приоритетом получат статус "Деактивировано (в связи с зачислением на обучение)".

Что делать остальным абитуриентам

С 14 августа будут предоставляться рекомендации на вакантные контрактные места абитуриентам, не получившим рекомендации во время автоматического распределения. Зачисление по таким заявлениям продлится до 30 августа.

Если абитуриент хочет участвовать в конкурсе на контракт на втором этапе по данному заявлению, в меню "Активные действия" он должен поставить отметку: "Подтверждаю желание быть зачисленным по этому заявлению на контракт, даже в случае зачисления по любому другому заявлению с приоритетом",

– уточнили в МОН.

Активировать деактивированные заявления также могут приемные комиссии по обращению абитуриента.