Такі правила прописані у Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти. Про це інформує Osvita.ua.

Які особливості подання заяв на контакт

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції вступники обов'язково зазначають один з таких варіантів:

"Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»";

"Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення".

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступників попереджають про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення, відповідно в заявах мають зазначити:

"Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення".

Який конкурсний бал для вступу

Конкурсний бал для вступу на контракт виші визначають самостійно.

Але для спеціальностей «Міжнародні відносини», «Публічне управління та адміністрування», «Право» та «Міжнародне право», «Міжнародні економічні відносини», «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія», «Медична психологія» конкурсний бал для вступу не може бути менше ніж 150 балів.

Для спеціальності «Фармація» конкурсний бал для вступу не може бути менше ніж 140 балів.

Які строки вступної кампанії

Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах для вступу виключно на контракт тривала з 3 липня до 18:00 25 липня 2026 року. Співбесіди та творчі конкурси для таких абітурієнтів – з 8 липня до 1 серпня.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих до зарахування на контракт на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції за пріоритетами триває до 6 серпня.

У разі неотримання рекомендації за заявою з пріоритетом вступники мають право вступати на контракт з 14 серпня у разі наявності вакантних місць.

Зарахування вступників-контрактників першої хвилі (за пріоритетами) відбувається до 13 серпня, друга хвиля зарахувань відбувається до 30 серпня.

Кому доступні переведення на бюджетні місця

Вступники, зараховані на контракт, за певних умов можуть бути переведені на вільні бюджетні місця.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за контрактом, відбувається не пізніше 20 серпня.