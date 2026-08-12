Придется ли снова сдавать вступительные экзамены? И главное – какие документы нужно подготовить? Разбираемся, как работает процедура восстановления в соответствии с действующими правилами МОН.

Кто может восстановиться на обучение в бакалавриате?

Отчисление из университета – не всегда означает окончательное завершение обучения. Если студент не закончил бакалавриат, он имеет право восстановиться и продолжить получение высшего образования.

Причины отчисления, продолжительность перерыва или форма обучения сами по себе не лишают человека права на восстановление. В то же время необходимо выполнить определенные условия, а окончательное решение принимает высшее учебное заведение. Такие правила определены статьей 46 Закона Украины "О высшем образовании" и Положением МОН № 134.

Восстановиться может лицо, которое было отчислено из высшего учебного заведения до завершения обучения по соответствующей образовательной программе.

Причина отчисления и продолжительность перерыва не являются автоматическим основанием для отказа. Восстановление возможно независимо от того, сколько времени прошло после отчисления. Однако абитуриент должен соответствовать требованиям, предъявляемым к поступающим на соответствующую образовательную программу, а университет оценивает результаты предыдущего обучения и способность лица успешно завершить программу.

Важный момент: по общему правилу восстановление происходит на контрактной основе, то есть за счет средств физических или юридических лиц. В то же время после восстановления и выполнения необходимых условий лицо может претендовать на вакантное бюджетное место, если оно имеется.

Поэтому если вы ранее обучались по государственному заказу, это не означает автоматического сохранения бюджетного места после отчисления. Необходимо выяснить, имеется ли вакантное бюджетное место и относитесь ли вы к категории, для которой предусмотрены специальные условия.

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Можно ли восстановиться на другой курс?

Восстановление возможно на образовательную программу того же уровня высшего образования – на тот же или более низкий курс обучения.

То есть университет не обязательно восстановит студента именно на тот курс, на котором он учился до отчисления. Это зависит, в частности, от того, какие результаты предыдущего обучения можно признать и сколько образовательных компонентов необходимо дополнительно освоить.

Интересно! Абитуриенты, поступающие в этом году на бакалавриат, уже получили рекомендации к зачислению и могут подтвердить выбор места обучения в электронном кабинете или в учебном заведении (можно до 13 августа).

Можно ли восстановиться в другом университете?

Действующее Положение позволяет восстановиться не только в том же учебном заведении, из которого лицо было отчислено, но и в другом вузе.

Можно также восстановиться на другую образовательную программу, но в таком случае необходимо выполнить требования, предъявляемые к абитуриентам на соответствующую программу.

Если речь идет о другой специальности, университет применяет требования к абитуриентам, установленные в год начала обучения соответствующего контингента или в один из последующих лет, но не позднее года подачи заявления о восстановлении.

Какие документы нужны для восстановления?

Закон Украины "О высшем образовании" предусматривает, что восстановление отчисленных студентов осуществляется, как правило, во время каникул. Поэтому лучше всего заранее обратиться в университет и уточнить его календарь и сроки приема заявлений о восстановлении.

Основной документ для восстановления – личное заявление.

К нему университет может попросить приложить документы, необходимые для подтверждения предыдущего обучения и выполнения требований к абитуриентам.

Прежде всего следует подготовить:

заявление о восстановлении на учебу;

академическую справку или другой документ, содержащий информацию о предыдущем обучении;

документ об образовании, на основании которого лицо было зачислено в университет;

копию документа, удостоверяющего личность;

документ о РНОКПП – в соответствии с требованиями конкретного вуза;

документы о результатах вступительных экзаменов, если они необходимы для восстановления;

другие документы, предусмотренные правилами конкретного университета.

Отчисленный студент получает академическую справку, в которой указываются результаты обучения, названия дисциплин, оценки и количество полученных кредитов ЕКТС. Именно эта информация важна для определения того, какие результаты предыдущего обучения могут быть признаны.

Важно! Европейская кредитно трансферно-накопительная система – это система, которая позволяет количественно (в кредитах) оценить учебные программы, дисциплины и учебную нагрузку студента. Суть системы заключается в том, что за каждую дисциплину студент получает не только оценку, но и кредиты ECTS. Если при переводе в другое высшее учебное заведение дисциплины совпадают по содержанию и количеству кредитов, их могут перезачесть – повторно сдавать их не нужно.

Точный перечень документов следует заранее уточнить в приемной комиссии или учебном отделе конкретного вуза, ведь университет может определять организационные процедуры восстановления в своих внутренних документах.

Пошагово: как восстановиться на бакалавриате?

Шаг 1. Уточните свой академический статус

Сначала нужно проверить, были ли вы именно отчислены или находитесь в академическом отпуске.

Это важно, ведь восстановление касается лиц, которые были отчислены. После академического отпуска действует процедура продолжения обучения после завершения перерыва.

Шаг 2. Получите академическую справку

Если после отчисления вы еще не получили академическую справку, обратитесь в свой университет.

В ней содержится информация о дисциплинах, оценках и кредитах ECTS, которые вы уже получили.

Это позволит университету определить, что именно можно перезачесть после восстановления.

Шаг 3. Выберите образовательную программу

Можно обратиться в прежний университет и продолжить обучение по той же программе.

Но законодательство также позволяет восстановиться на другую образовательную программу или в другом вузе – при условии выполнения соответствующих требований.

Шаг 4. Подайте заявление

Заявление о восстановлении подается в высшее учебное заведение.

После его получения университет должен в течение пяти рабочих дней рассмотреть заявление и письменно уведомить заявителя о сроках, порядке и условиях восстановления или о причине отказа.

Шаг 5. Выполните требования университета

В зависимости от ситуации может потребоваться выполнить требования, предъявляемые к абитуриентам на соответствующую образовательную программу. Это можно сделать до восстановления или, при определенных условиях, не позднее даты допуска к аттестации.

Если абитуриент не выполнит установленные требования в установленный срок, его могут отчислить за нарушение условий договора об обучении.

Шаг 6. Определите академическую разницу

Университет анализирует предыдущие результаты обучения и определяет, какие образовательные компоненты можно зачесть.

Если остались незачтенные дисциплины, их нужно будет освоить.

При этом действующее Положение устанавливает важное ограничение: на день восстановления объем незачтенных образовательных компонентов не может превышать 20 кредитов ECTS. Такие компоненты необходимо выполнить до восстановления или в течение шести месяцев после восстановления.

Шаг 7. Заключите договор и дождитесь приказа

Приказ о восстановлении выдается после заключения договора об обучении.

Если обучение будет проходить за счет физического или юридического лица, заключается также соответствующий договор об оплате образовательной услуги. Ранее мы писали, что в этом году плата за обучение на бакалавриате подорожала в среднем на четверть, поэтому не рассчитывайте на прежнюю стоимость.

После издания приказа и внесения информации в ЕДЕБО студент официально приобретает статус соискателя высшего образования.

Возобновление обучения на бакалавриате – это не новое поступление с нуля. Университет анализирует результаты предыдущего обучения и определяет, какие дисциплины и кредиты можно признать.

Алгоритм прост:

отчисление → академическая справка → выбор вуза и программы → заявление → проверка требований → определение незачтенных компонентов → договор → приказ о восстановлении.

Главное – не ориентироваться на старые правила. С 1 июня 2024 года действует новое Положение МОН № 134, которое заменило нормативный акт 1996 года и установило современный порядок восстановления студентов.