Вони – не врачі і не спасатєлі: як правильно українською називати професії

Російська мова свого часу сильно вплинула на усі сфери життя в Україні. Тож чимало українців почало активно вживати суржик на позначення різних назв, зокрема професій.

Натомість цього робити не варто. Як не найменовувати спеціалістів певних професій зросійщеними назвами, підкаже 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно".

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Як правильно українською називати популярні професії

У сорок п'ятій добірці розповімо, як правильно називати представників різних професій та які суржикові назви варто забути. При цьому підкажемо, які правильні відповідники варто вживати натомість. Усе, аби українці нарешті називали фах один одного без суржику. Адже окремі зросійщені назви професій міцно вкоренились у головах українців ще з часів Союзу.

Як правильно називати представників тих чи інших професій – у добірці.

врач – лікар;

спасатєль – рятувальник;

учітєль – вчитель, учитель;

поліцейський – поліціянт;

водітєль – водій;

сварщик – зварщик;

охранник – охоронець;

строїтєль – будівельник;

шахтьор – шахтар;

IT-шник – IT-івець, ІТ-фахівець;

Чи можна вживати фемінітиви

Авторитетні мовознавці радять віддавати перевагу формі "поліціянт". Бо так звана частиночка -ей – не властива українській мові. Її використовують у російських словах.

У соцмережах часто спалахують дискусії на зразок того, чи можна жінку-продавця називати продавчинею, а жінку-лікаря – лікаркою. Тобто вживати фемінітиви. Так, фемінітиви на позначення професій, які обіймають жінки, не лише можна, й треба вживати, кажуть мовознавці.

Що цікаво, кілька років тому Мінекономіки офіційно запровадило назви професій у фемінітивах в документи. Тож ви можете вживати фемінітиви щодо назв професій.