Що таке "потьоки" та чи взагалі є таке слово в українській мові

В українських словниках є чимало слів, які мають пояснення – розмовне. Часто такі слова видаються росіянізмами чи калькою.

Чи існує слово "потьоки" українській мові та що воно означає, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення Slovnyk.Me.

Дивіться також Що таке "накладанець": ви точно знаєте і смакуєте це слово

Що означає слово "потьоки"?

Таке цікаве, м'яке і незвичне слово "потьоки" може видаватися росіянізмом. Втім, воно існує в українській мові, зафіксоване у словниках, хоча і має пояснення – розмовне. В основі цього слова, інше відоме – текти.

Словники дають два пояснення для цього слова:

Потьок – це цівка, невеликий потік рідини. Наприклад, потьоки води на скелі після хвилі чи потьоки поту на обличчі людини: "Піт котився з їх потьоками і, помочивши чорну куряву, пописав їх лиця довгими смужками" (Іван Нечуй-Левицький). Друге значення, потьок – слід від рідини, яка текла по поверхні. Це можуть бути смуги від дощу на стіні, плями від фарби чи бруду, що стікали вниз і уже висохли. "Неякісно пофарбували стіни – залишились потьоки".

У побуті: ми часто стикаємося з потьоками – на стінах після дощу, на вікнах після конденсату (ще кажуть – "вікна плачуть"), на одязі від поту.

У техніці та мистецтві: потьоки фарби чи лаку – це дефект покриття, який треба уникати.

У літературі: слово додає образності, передає відчуття руху й сліду рідини, втоми чи недбалості.

Тому слово "потьоки" є правильним українським словом, хоч і розмовним за стилістикою.

Цікаво, що "потьоки" перегукуються з іншими словами з коренем "-тік", "-ток" – потік, витік, протік, протока та інші.

Якщо ви не чули цього слова раніше, то воно синонім до таких слів, що позначають сліди рідини на поверхні:

розводи

смуги

сліди

підтікання

краплини.

• Потьоки фарби на стіні → "смуги", "розводи".

• Потьоки сліз на обличчі → "сліди", "краплини".

• Потьоки іржі на металі → "плями", "нашарування".

Це слово живе в мові й активно використовується як у художніх текстах, так і в технічних описах.

В українській мові чимало таких слів, які складно перекласти, чи позначають ніби схожі речі, але все ж таки відмінні як-от лід та крига, про які 24 Канал починав раніше.