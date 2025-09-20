Українською не кажуть "потєрял дар рєчі": але маємо свої цікаіші варіанти
- Філолог Лариса Чемерис пояснює, що російському вислову "потєрял дар рєчі" в українській мові відповідають вирази, такі як "оніміти від здивування" або "заціпило".
- Українська мова має свої фразеологізми, що відображають цінності та народну мудрість, які вивчаються в школах та на НМТ.
Кожен з нас, хоч раз переживав стан, коли від сильних емоцій не міг сказати ні слова – "тєрял дар рєчі". Але для цієї ситуації маємо і своє влучні вислови.
Які влучні відповідники до російського "потєрял дар рєчі" можна використати, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення філологині Лариси Чемерис.
Який відповідник до "потєрял дар рєчі"?
Вислів "потєрял дар рєчі" досить відомий. Проте він – російський, оскільки ні слова "тєрять", ні – "рєчь" в українській мові немає.
А найчастіше ним пояснюють стан після пережитих сильних емоцій – здивування, страху, розгубленості, гнів, коли не можете сказати жодного слова.
Цей вислів уже став ідіомою, яку не слід сприймати буквально і не завжди можна і варто перекладати дослівно.
Тому, звичайно українською мовою можна сказати – втратити дар мови, але він не буде настільки виразним. Маємо і цікавіші вислови для опису такого стану:
- оніміти від здивування
- відібрало мову,
- заціпило,
- слова застрягли в горлі,
- язик став руба,
- заніміти сповна,
- не міг вимовити й слова.
- мовчки стояв, як вкопаний.
Як замінити "потєрял дар рєчі": дивіться відео
Тобто замість речень з "потєрять дар рєчі" можна сказати по-іншому:
"Он потєрял дар рєчі от радості" → "Він втратив дар мови від радості".
"Я просто потєрял дар рєчі, коли це почув" → "Я просто онімів, коли це почув".
"Я потєряв дар рєчі від страху" → "Мене просто заціпило від страху".
Українська мова має свої фразеологізми, які відображають наші цінності, спостереження, народну мудрість, тому послуговуйтеся своїми. Тішить, що цю тему вивчають на уроках мови та літературі у школі, вони є серед завдань на НМТ. Тому молодь засвоює народну мудрість через цікаві вислови.