Які влучні відповідники до російського "потєрял дар рєчі" можна використати, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення філологині Лариси Чемерис.

Який відповідник до "потєрял дар рєчі"?

Вислів "потєрял дар рєчі" досить відомий. Проте він – російський, оскільки ні слова "тєрять", ні – "рєчь" в українській мові немає.

А найчастіше ним пояснюють стан після пережитих сильних емоцій – здивування, страху, розгубленості, гнів, коли не можете сказати жодного слова.

Цей вислів уже став ідіомою, яку не слід сприймати буквально і не завжди можна і варто перекладати дослівно.

Тому, звичайно українською мовою можна сказати – втратити дар мови, але він не буде настільки виразним. Маємо і цікавіші вислови для опису такого стану:

оніміти від здивування

відібрало мову,

заціпило,

слова застрягли в горлі,

язик став руба,

заніміти сповна,

не міг вимовити й слова.

мовчки стояв, як вкопаний.

Тобто замість речень з "потєрять дар рєчі" можна сказати по-іншому:

"Он потєрял дар рєчі от радості" → "Він втратив дар мови від радості".

"Я просто потєрял дар рєчі, коли це почув" → "Я просто онімів, коли це почув".

"Я потєряв дар рєчі від страху" → "Мене просто заціпило від страху".

Українська мова має свої фразеологізми, які відображають наші цінності, спостереження, народну мудрість, тому послуговуйтеся своїми. Тішить, що цю тему вивчають на уроках мови та літературі у школі, вони є серед завдань на НМТ. Тому молодь засвоює народну мудрість через цікаві вислови.