Какие точные соответствия к русскому "терял дар речи" можно использовать, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения филолога Ларисы Чемерис.

Какое соответствие к "терял дар речи"?

Выражение "потерял дар речи" достаточно известное. Однако оно – русский, поскольку ни слова "тєрять", ни – "рєчь" в украинском языке нет.

А чаще всего им объясняют состояние после пережитых сильных эмоций – удивления, страха, растерянности, гнев, когда не можете сказать ни одного слова.

Это выражение уже стало идиомой, которую не следует воспринимать буквально и не всегда можно и стоит переводить дословно.

Поэтому, конечно на украинском языке можно сказать – потерять дар речи, но он не будет настолько выразительным. Есть и более интересные выражения для описания такого состояния:

оніміти від здивування

відібрало мову,

заціпило,

слова застрягли в горлі,

язик став руба,

заніміти сповна,

не міг вимовити й слова.

мовчки стояв, як вкопаний.

То есть вместо предложений с "потерять дар речи" можно сказать по-другому:

"Он терял дар речи от радости" → "Он потерял дар речи от радости".

"Я просто потерял дар речи, когда это услышал" → "Я просто онемел, когда это услышал".

"Я потерял дар речи от страха" → "Меня просто онемело от страха".

Украинский язык имеет свои фразеологизмы, которые отражают наши ценности, наблюдения, народную мудрость, поэтому пользуйтесь своими. Радует, что эту тему изучают на уроках языка и литературы в школе, они есть среди задач на НМТ. Поэтому молодежь усваивает народную мудрость через интересные высказывания.