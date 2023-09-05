Чи можуть батьки забрати дитину зі школи під час повітряної тривоги
Джерело:Громадське радіо
Під час повітряної тривоги діти у час навчання у школі мають перебувати в укритті. При цьому до відбою.
На цьому акцентував заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків. І уточнив, чи можуть у цей час батьки забрати дитину додому.
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Чи можуть батьки забрати дитину зі школи під час тривоги
Батькам посадовець рекомендував дочекатися у такій ситуації відбою.
Я вважаю, що неправильно відпускати школярів зі сховища. Рекомендую дочекатись відбою тривоги, а потім прямувати додому,
– наголосив він.
І нагадав: за дітей під час перебування у школі відповідає керівництво закладу освіти. Тому де-факто школярів не можна відпускати через ймовірні прийдешні негативні наслідки.
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Чи повинен школяр йти до школи після нічної повітряної тривоги
- Якщо школяр виснажений через нічну повітряну тривогу чи й звуки обстрілів, він може вранці не йти до школи.
- Надолужити втрачені знання буде простіше після відновлення сил, вважає очільник МОН Оксен Лісовий.
- Міністр зауважив: навіть якщо в школі є укриття, дітям, які не спали вночі, краще відпочити вдома, аби відновити сили. А надолужити пропущений матеріал вони можуть завдяки, наприклад, Всеукраїнській школі онлайн.