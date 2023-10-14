Український школяр створив унікальний прилад, який сповіщає про тривогу

Суть цього приладу – це централізація подачі оповіщення, тобто дзвінків, тривог, пожежі. Шляхом цього ми можемо мінімізувати людський фактор, – каже Власій.

Науковий керівник школяра Віктор Мироненко розповів, що співпраця з Міністерством трансформації й службою з надзвичайних ситуацій дала можливість отримати доступ до сервера, звідки розповсюджують сигнал повітряної тривоги, і втілити розробку у життя. Ідея належить, як йому, так і його підопічному, який навчається у Центральноукраїнському науковому ліцеї-інтернаті. У цьому хлопцеві допомогли навички програмування.

Український школяр створив прилад, який сповіщає про тривогу

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Він також додав, що створення приладу – це наукова робота в Малій Академії наук. Працював над ним пів року.

Прилад для автоматичної подачі сигналів повітряної тривоги / Суспільне Кропивницький

Прилад працює повністю в автоматичному режимі, тому не потребує присутності людей.

Пристрій підключений до інтернету, як тільки відбувається повітряна тривога, він отримує сигнал з інтернету і дублює у внутрішньо шкільну систему оповіщення,

– розповів науковий керівник школяра.

І додав, що така оперативність дає змогу краще дбати про безпеку учнів.

Однокласник Власія – Михайло Тішкін – зазначив, що таке сповіщення у школі зручніше, ніж додаток у телефоні.

За інформацією розробника, на момент створення такого приладу в Україні не було.