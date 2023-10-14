Український школяр створив унікальний прилад, який сповіщає про тривогу
Джерело:Суспільне
Одинадцятикласник з Кропивницького Власій Свінцицький розробив прилад, який сповіщає про повітряну небезпеку. Пристрій автоматично подає сигнали тривоги та відбою.
Учень уже встиг випробувати його у ліцеї, в якому навчається. Як тільки в регіоні оголошують повітряну тривогу, розробка школяра передає сигнал у всі класи.
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Український школяр створив прилад, який сповіщає про тривогу
Науковий керівник школяра Віктор Мироненко розповів, що співпраця з Міністерством трансформації й службою з надзвичайних ситуацій дала можливість отримати доступ до сервера, звідки розповсюджують сигнал повітряної тривоги, і втілити розробку у життя. Ідея належить, як йому, так і його підопічному, який навчається у Центральноукраїнському науковому ліцеї-інтернаті. У цьому хлопцеві допомогли навички програмування.
Суть цього приладу – це централізація подачі оповіщення, тобто дзвінків, тривог, пожежі. Шляхом цього ми можемо мінімізувати людський фактор,
– каже Власій.
Він також додав, що створення приладу – це наукова робота в Малій Академії наук. Працював над ним пів року.
Прилад працює повністю в автоматичному режимі, тому не потребує присутності людей.
Пристрій підключений до інтернету, як тільки відбувається повітряна тривога, він отримує сигнал з інтернету і дублює у внутрішньо шкільну систему оповіщення,
– розповів науковий керівник школяра.
І додав, що така оперативність дає змогу краще дбати про безпеку учнів.
Однокласник Власія – Михайло Тішкін – зазначив, що таке сповіщення у школі зручніше, ніж додаток у телефоні.
За інформацією розробника, на момент створення такого приладу в Україні не було.