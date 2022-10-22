Зацікавите і заспокоїте: які ігри грати з дитиною під час повітряної тривоги

Особливо тривожно під час звуку сирени дітям. Тож педагоги змушені знайти до них правильний підхід. Керівник агенції з організації дитячих свят Артур Пайрері розповів, як і чим забавити дітей під час повітряної тривоги.

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Пайпері назвав кілька ігор, які допоможуть зацікавити дітей та відволікти їх від тривоги. Для цього не потрібний особливий інвентар. У ці ігри можна гратися як удвох із дитиною, так і групою. При цьому вони будуть цікаві як малечі, так і школярам.

Пошук скарбів

У місткість висипте рисову, манну або іншу крупу. Покладіть в неї різні предмети (фасолю, ґудзики, маленькі іграшки; чим доросліша дитина – тим менші предмети). Далі дитина має відшукати все заховане. Запропонуйте різні умови пошуку: обмеження в часі, необхідність знайти конкретну річ, навмання зрозуміти, що це. Також можна влаштувати змагання між дітьми, або між дитиною і вами.

Хованки

Заховайте у приміщенні якийсь предмет і попросіть дитину знайти його якомога швидше. Можна не показувати дитині предмет завчасно, а лише описати його. При цьому можете влаштувати змагання, хто перший знайде заховане. Або ж ускладнити гру: зав'яжіть дитині очі і підказуйте напрям руху до цілі.

Знайти колір

​Попросіть дитину знайти щось конкретного кольору. Потім ускладніть гру: називайте колір, а підказуйте, що знайти. Коли дитині набридне шукати кольори, називайте предмети.

Знайди на літеру

Завдання – доторкнутися, або ж назвати якомога більше предметів на конкретну літеру. Наприклад, буква "С": стілець, серветка, сервіз, сорочка та інше. Якщо у грі беруть учать кілька дітей, нехай варто називати / відшукувати предмети по черзі, не повторюючись.

Хто останній

У цю гру захопливо грають і дорослі, і діти. Учасники мають по черзі називати поняття, що належать до зазначеної теми (наприклад: машини, казки тощо). Виграє той, хто називає останнім.

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