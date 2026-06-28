"Гладити" можна кота, а що робити з сорочкою: як правильно

Українська мова має точні назви для кожної дії. І навіть у хатніх клопотах важливо знати, як сказати без суржику і помилок.

Яке слово правильно використовувати для догляду за одягом – прасувати чи гладити, розповідаємо з посиланням на "Мова – ДНК нації".

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Як правильно: гладити одяг чи прасувати?

Мабуть, кожен хоча б раз казав: "Піду погладжу сорочку" або "Треба погладити білизну". Ці вислови настільки звичні, що мало хто замислюється: а чи відповідають вони нормам української мови?

Тут криється одна з найпоширеніших мовних помилок, які стосуються нашого побуту.

Якщо йдеться про одяг, рушники чи постільну білизну, літературною нормою є дієслово – "прасувати".

Слово "прасувати" походить від іменника "праска" – приладу, яким розгладжують тканину. До речі, слово "праска" відоме в українській мові вже кілька століть. Воно прийшло до нас через польське praska і міцно закріпилося в народному мовленні.

Тому правильно казати: "Я щойно випрасувала сорочку".

Натомість дієслово "гладити" в українській мові теж існує, але має зовсім інше значення – проводити рукою по поверхні когось або чогось, пестити.

Наприклад:

Мати гладила дитину по голові.

Дівчинка гладить кота.

Вітер ніби гладив колосся пшениці.

Хоча у словниках можна зустріти, що слово "гладити" як – "те саме, що прасува́ти" та приклади з літератури:

"Сама Леміщиха, люблячи без міри і без тями свою невісточку, часом служила їй, як наймичка: гладила сукні, спідниці". (Іван Нечуй-Левицький).

Але мовознавці наголошують, що літературне слово все таки "прасувати" і радять віршик-хитрик для точного запам'ятовування:

"ПОПРАСУЮ всю БІЛИЗНУ,

А КОТА – ПОГЛАДЖУ, звісно!

Варто всім нам пам'ятати,

Як слова оці вживати!"

Одяг – прасують! / Мова – ДНК нації

Отже, можна гладити кота, гладити собаку, гладити дитину по волоссю, але прасувати сорочку, прасувати штани чи прасувати білизну.

Цікаво, що слово "гладити" також уживається в переносному значенні: "гладити по голові" означає надмірно опікати або незаслужено хвалити когось.

Водночас не варто вважати слово "гладити" неправильним. Воно є питомим українським словом, просто має інше значення.

Та навіть якщо ви деколи вживаєте слово "гладити", воно краще, ніж росіянізм "утюжити".

Тож коли берете до рук праску, а не "утюг" – прасуйте одяг. А "гладити" залиште для домашніх улюбленців, дітей і всіх, кого хочеться лагідно пригорнути. Говоріть українською!