Какое слово правильно использовать при уходе за одеждой – "прасувати" или "гладити" – рассказываем со ссылкой на "Язык — ДНК нации".

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Как правильно: гладить одежду или стирать?

Наверное, каждый хотя бы раз говорил: "Пойду поглажу рубашку" или "Надо погладить белье". Эти выражения настолько привычны, что мало кто задумывается: а соответствуют ли они нормам украинского языка?

Здесь кроется одна из самых распространенных языковых ошибок, касающихся нашей повседневной жизни.

Если речь идет об одежде, полотенцах или постельном белье, литературной нормой является глагол "прасувати".

Слово "прасувати" происходит от существительного "праска" – прибора, которым разглаживают ткань. Кстати, слово "праска" известно в украинском языке уже несколько веков. Оно пришло к нам через польское praska и прочно закрепилось в народной речи.

Поэтому правильно говорить: "Я щойно випрасувала сорочку".

В то же время глагол "гладити" в украинском языке тоже существует, но имеет совсем другое значение – проводить рукой по поверхности кого-то или чего-то, ласкать.

Например:

Мати гладила дитину по голові.

Дівчинка гладить кота.

Вітер ніби гладив колосся пшениці.

Хотя в словарях можно встретить, что слово "гладить" означает "то же самое, что "прасувати", а также примеры из литературы:

"Сама Леміщиха, люблячи без міри і без тями свою невісточку, часом служила їй, як наймичка: гладила сукні, спідниці". (Иван Нечуй-Левицкий).

Но языковеды подчеркивают, что литературное слово все-таки "гладить", и советуют стишок-хитрость для точного запоминания:

"ПОПРАСУЮ всю БІЛИЗНУ,

А КОТА – ПОГЛАДЖУ, звісно!

Варто всім нам пам'ятати,

Як слова оці вживати!"

Одежду – "прасують"! / Язык – ДНК нации

Итак, можно гладить кота, гладить собаку, гладить ребенка по волосам, но "прасувати сорочку", "прасувати штани" или "прасувати білизну".

Интересно, что слово "гладить" также употребляется в переносном значении: "гладить по голове" означает чрезмерно опекать или незаслуженно хвалить кого-то.

В то же время не стоит считать слово "гладить" неправильным. Это исконно украинское слово, просто оно имеет другое значение.

Но даже если вы иногда употребляете слово "гладить", оно лучше, чем русизм "утюжить".

Поэтому, когда берете в руки "праску", а не "утюг" – "прасуйте" одежду. А "гладить" оставьте для домашних питомцев, детей и всех, кого хочется ласково прижать к себе. Говорите на украинском!