Яке слово правильно використовувати для догляду за одягом – прасувати чи гладити, розповідаємо з посиланням на "Мова – ДНК нації".
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Як правильно: гладити одяг чи прасувати?
Мабуть, кожен хоча б раз казав: "Піду погладжу сорочку" або "Треба погладити білизну". Ці вислови настільки звичні, що мало хто замислюється: а чи відповідають вони нормам української мови?
Тут криється одна з найпоширеніших мовних помилок, які стосуються нашого побуту.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Якщо йдеться про одяг, рушники чи постільну білизну, літературною нормою є дієслово – "прасувати".
Слово "прасувати" походить від іменника "праска" – приладу, яким розгладжують тканину. До речі, слово "праска" відоме в українській мові вже кілька століть. Воно прийшло до нас через польське praska і міцно закріпилося в народному мовленні.
Тому правильно казати: "Я щойно випрасувала сорочку".
Натомість дієслово "гладити" в українській мові теж існує, але має зовсім інше значення – проводити рукою по поверхні когось або чогось, пестити.
Наприклад:
Мати гладила дитину по голові.
Дівчинка гладить кота.
Вітер ніби гладив колосся пшениці.
Хоча у словниках можна зустріти, що слово "гладити" як – "те саме, що прасува́ти" та приклади з літератури:
- "Сама Леміщиха, люблячи без міри і без тями свою невісточку, часом служила їй, як наймичка: гладила сукні, спідниці". (Іван Нечуй-Левицький).
Але мовознавці наголошують, що літературне слово все таки "прасувати" і радять віршик-хитрик для точного запам'ятовування:
Як слова оці вживати!"
Одяг – прасують! / Мова – ДНК нації
Отже, можна гладити кота, гладити собаку, гладити дитину по волоссю, але прасувати сорочку, прасувати штани чи прасувати білизну.
Цікаво, що слово "гладити" також уживається в переносному значенні: "гладити по голові" означає надмірно опікати або незаслужено хвалити когось.
Водночас не варто вважати слово "гладити" неправильним. Воно є питомим українським словом, просто має інше значення.
Та навіть якщо ви деколи вживаєте слово "гладити", воно краще, ніж росіянізм "утюжити".
Тож коли берете до рук праску, а не "утюг" – прасуйте одяг. А "гладити" залиште для домашніх улюбленців, дітей і всіх, кого хочеться лагідно пригорнути. Говоріть українською!