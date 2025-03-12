У МОН розповіли, яким є рівень офіційного працевлаштування в ІТ

У Міністерстві освіти і науки України розповіли, яким є рівень офіційного працевлаштування випускників вишів у галузі ІТ. У відомстві зазначають, що цей рівень у нашій державі є низьким.

Така інформація прозвучала на нараді представників відомства та представників вишів і коледжів. Вона була присвячена працевлаштуванню випускників в Україні, зазначає 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Яким є рівень працевлаштування в ІТ

За словами державного експерта з питань вищої освіти та освіти дорослих Віталія Носка, такі дані є свідченням того, що дипломовані айтівці можуть працювати, до прикладу, "у тіні".

Це означає, що вони працюють або на тіньовому ринку, або на закордонні компанії, але податкового доходу в державу не здійснюють,

– заявив Носок.

Також, за його словами, в Україні спостерігають незначне зниження загального рівня працевлаштування випускників у 2024 році порівняно з попередніми.

Для моніторингу працевлаштування в Україні використали дані державних органів, зокрема Пенсійного фонду.

Що цікаво, в Україні також скоротилася кількість студентів-першокурсників.

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