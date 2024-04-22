"Працюю 31 годину на тиждень": молода вчителька розсекретила свою зарплату

24-річна вчителька Аліна Мец з Чернівців розповіла, яке має педагогічне навантаження та яку зарплату отримує. Вона викладає зарубіжну літературу у ліцеї.

Освітянка зізналася, що у неї велике навантаження. Працює молода вчителька 31 годину на тиждень.

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Яку зарплату отримує молода вчителька у Чернівцях

Ставка при цьому становить 18 годин, уточнила Аліна Мец.

Тому моя зарплата є трохи вищою, ніж зарплата середньостатистичної молодої вчительки,

– зізналася вона.

Педагогиня при цьому зауважила, що вчителі, які довго працюють, отримують різні доплати за вислугу років. Молоді педагоги таких привілеїв не мають.

Оскільки я маю 31 годину, то моя зарплата становить 12 тисяч гривень,

– зізналася освітянка.

Аліна Мец вважає, що це дуже мало, бо вона весь день витрачає на педагогічну роботу.

З 9 ранку до 4 вечора я проводжу уроки, а в позаробочий час я ще перевіряю завдання, заповнюю журнали і готую уроки на наступний день,

– розповіла вчителька.

Молода вчителька також розповідала, як сучасні діти висловлюють свою думку. Також поділилася тим, як її сприймали учні. Про це ви можете прочитати за посиланням.