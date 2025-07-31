У час повномасштабної війни чимало чоловіків призовного віку вирішили вступати в аспірантуру чи магістратуру, аби отримати завдяки освіті відстрочку від мобілізації. Тож МОН змінило правила вступу на ці рівні освіти.

Зокрема, скасувало право на відстрочку для тих студентів, які не здобувають послідовний рівень освіти (до прикладу, після бакалаврату вступають у магістратуру), зазначає 24 Канал. Очільник Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак розповів Укрінформу, чи будуть ще обмежувати військовозобов'язаним чоловікам право на здобуття вищої освіти.

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Чи обмежить Рада право на навчання у вишах військовозобов'язаним?

Бабак заявив: Рада не може заборонити людям здобувати освіту. І не буде цього робити.

Навіть під час воєнного стану ми не маємо права обмежувати право на освіту. Це закріплено і в Конституції, і в міжнародних нормах,

– уточнив він.

Хоча, за його словами, окремі ситуації зі "вступниками" мають абсурдний вигляд. До прикладу, якщо людина 20 років тому закінчила бакалаврат, а тепер вступає у магістратуру. Або ж раптом вирішили вступити у виш чоловіки, старші 50 років.

Хтось ніколи раніше не вчився, хтось раптом "згадав", що хоче в аспірантуру. Але ми не можемо сказати: "Вам 45 – ви не маєте права навчатися",

– акцентував очільник Освітнього комітету.

При цьому нардеп згадав про запроваджене обмеження: відстрочку від мобілізації тепер отримують лише ті, хто послідовно здобуває освіту.