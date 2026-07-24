У Львові успішні учасники НМТ отримають значні премії

У Львові за найвищі бали, отримані за національний мультитест, випускники отримуватимуть значні премії. Кошти цьогоріч отримає 31 учасник тестування.

Відповідне рішення підтримали на засіданні виконавчого комітету ЛМР. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Хто отримає премії

Премії нададуть 27 випускникам, які набрали 400 балів за результатами НМТ. Вони отримають від міста по 20 тисяч гривень. Ще троє випускників, які здобули 600 балів, отримають по 30 тисяч гривень.

Особливим є досягнення випускника львівського ліцею "Гроно" Юрія Гащука, який набрав 800 балів. Це максимальний результат з усіх чотирьох предметів. Його відзначать премією у 40 тисяч гривень,

– повідомили у раді.

Максимальні 600 балів отримали Софія Клак із ліцею №81 імені Петра Сагайдачного, Мирослава Миколайчук зі школи №96 та Назарій Хамурда з Львівської гімназії "Євшан".

Найбільше максимальних результатів цьогоріч львівські школярі здобули з англійської мови — 147, а також з математики — 75.

За попередніми даними, в Україні цього року лише двоє випускників досягли такого результату, і один із них – львів'янин.

Важливо! 24 Канал поспілкувався з очільницею Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко про важливі аспекти та проблеми цьогорічного мультитесту.

Чи буде це остаточний список

У ЛМР також зазначили, що остаточні загальноукраїнські результати НМТ будуть відомі після завершення додаткової сесії. Тому остаточний список учнів, яких відзначить місто, сформують після отримання всіх результатів. Тоді також стане зрозуміло, яке місце Львів посів серед громад України за результатами цьогорічного тестування.

Нагадаємо, місто регулярно відзначає й інші успіхи школярів. Так, 60 львівських учнів стали переможцями всеукраїнських олімпіад. Дев'ятеро з них вибороли перемогу одразу у двох змаганнях. Усі вони вже отримали від міста премії по 10 тисяч гривень.