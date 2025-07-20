"Принимать мєри": чому в українській мові ці слова не відповідають змісту

Відмовляючись від російської мови, трапляється, що не вдається підібрати популярні вислови українською. Але трішки зусиль – і ви заговорите українськими фразеологізмами.

Чому в українській мові немає вислову "принимать мєри" та якими слова замінити багатофункціональне російське "принимать", розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Віки Хмельницької.

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Як сказати "прінимать мєри" українською?

Часто чули вислів "прийміть міри"? Таке прохання чи твердження виникає, коли потрібно на щось, подію чи ситуацію, відреагувати. Однак у такій формі – це калька з російської мови від вислову "примать мєри" ("принимать меры"). Але такий вираз не є нормативною українською формою, як і ще кілька типових, у яких українці роблять помилки.

Попри те, варто зауважити, що слова "приймати" і "міри" існують в українській мові, але в такому контексті не поєднуються.

Тому замість калькованої форми слід казати:

Вживати / уживати заходів

Вжити заходів

Замість "треба приймати міри" скажіть – треба вжити заходів.

Чому ж слово "міри" тут не підходить? В українській мові "міра" означає одиницю виміру (літр, метр, грам) або абстрактну межу (наприклад, певною мірою). А якщо йдеться про дії, спрямовані на розв'язання проблеми – правильне слово "заходи".

У яких випадках казати "принимать" в українській мові?

"Принимать" багатозначне слово в російській мові. Воно є і в українській, але використовується не у всіх випадках. В деяких випадках "приймати" є калькою з російської мови, і в українській мові краще вживати інші слова, такі як "брати", "ухвалювати", "вирішувати" тощо.

Тому будьте уважні та використовуйте правильні слова:

принимать рєшение – вирішувати, ухвалювати рішення,

принимать закон – ухвалювати закон,

принимать участиє – брати/взяти участь,

принимать форму – набувати форми (кулі, квадрату та іншої),

принимать близко к сердцу – брати близько до серця,

принимать сторону – ставати на чийсь бік,

принимать за правило – взяти за правило.

В українській мові слово "приймати" вживається в різних значеннях, зокрема, для позначення:

одержання чогось (наприклад, подарунків, грошей, спадку),

зарахування до установи, організації (прийняли на роботу).

може означати брати на себе відповідальність, надавати притулок або пригощати, виконувати певну процедуру (наприклад, приймати душ, їсти).

Використовуйте слово "приймати" правильно і говоріть українською красиво!