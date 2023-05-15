Чи діятимуть при школах в Україні літні дитячі табори

До війни в Україні при школах організовували табори, в яких діти проводили дозвілля після закінчення навчального року. Однак напад Росії на нашу державу змінив ситуацію.

Відтепер головним критерієм під час планування роботи педагогів та організації дозвілля учнів є безпека. Чи діятимуть пришкільні табори для дітей у 2023 році, розповідає 24 Канал.

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Чи організують у Києві пришкільні табори

У 2023 році літніх таборів при школах у столиці України не буде, розповів в ефірі КИЇВ24 заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Все ж для дітей організують активності при школах влітку.

У нас не буде класичних таборів при школах. Будуть корекційні формати, які дають можливість дітям перебувати, створити активності,

– заявив чиновник.

У Рівному також не буде пришкільних таборів

У Рівному у 2023 році не організовуватимуть літні табори при школах. Раніше у місті їх відвідували близько 6,5 тисячі дітей, уточнив заступник начальника управління освіти Рівного Василь Харковець.

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Яка ситуація з таборами при школах у Вінниці

У Вінницькій міськраді раніше інформували, що у місті діятиме 27 пришкільних таборів. Учні зможуть їх відвідувати з 5 по 22 червня.

Табори організують лише на базі тих закладів освіти, де облаштовані найпростіші укриття. Цьогоріч такий відпочинок планують організувати для 4500 дітей.