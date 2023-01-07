"Христос ся рождає!": як правильно вітатися українською на Різдво
7 січня українці відзначають світле свято – Різдво Христове. У цей день вони бажають один одному добра, злагоди, миру та всіляких гараздів.
А у час війни – ще й миру та перемоги. А от як правильно вітатися у це світле свято, читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Як правильно вітатися на Різдво
У час різдвяних свят українці часто вживають різні форми вітання. Часто можна почути такі:
- Христос народився!
- Христос рождається!
- Христос ся рождає!
Насправді всі ці форми вітань є правильними. Тож сміливо можете їх використовувати, коли вітаєтесь на Різдво.
До слова, різні варіанти різдвяних вітань можна почути у різних регіонах України. Це пов'язано із місцевими традиціями.
Що цікаво, на думку священиків, форма вітання "Христос рождається" – більш богословське поняття. Воно означає, що Бог має постійно оновлюватись у наших серцях.
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При цьому відповідати на такі різдвяні вітання треба так:
- "Славімо Його!";
- "Славіте Його!".
Також часто ви можете почути вітання словами колядки від колядників: "Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!".
Колядники на Різдво / фото з Вікіпедії
До слова, саме колядники раніше були віщунами щасливої долі в українців на різдвяні свята.
Також у цей непростий для України час варто бажати один одному "Світлих свят" та "Мирного Різдва!"Тож перемоги та миру нам, дорогі українці! Христос рождається! Славімо Його!