"Христос ся рождає!": як правильно вітатися українською на Різдво

7 січня українці відзначають світле свято – Різдво Христове. У цей день вони бажають один одному добра, злагоди, миру та всіляких гараздів.

А у час війни – ще й миру та перемоги. А от як правильно вітатися у це світле свято, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як правильно вітатися на Різдво

У час різдвяних свят українці часто вживають різні форми вітання. Часто можна почути такі:

Христос народився!

Христос рождається!

Христос ся рождає!

Насправді всі ці форми вітань є правильними. Тож сміливо можете їх використовувати, коли вітаєтесь на Різдво.

До слова, різні варіанти різдвяних вітань можна почути у різних регіонах України. Це пов'язано із місцевими традиціями.

Що цікаво, на думку священиків, форма вітання "Христос рождається" – більш богословське поняття. Воно означає, що Бог має постійно оновлюватись у наших серцях.

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При цьому відповідати на такі різдвяні вітання треба так:

"Славімо Його!";

"Славіте Його!".

Також часто ви можете почути вітання словами колядки від колядників: "Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!".



Колядники на Різдво / фото з Вікіпедії

До слова, саме колядники раніше були віщунами щасливої долі в українців на різдвяні свята.

Також у цей непростий для України час варто бажати один одному "Світлих свят" та "Мирного Різдва!"