Зустріли когось за обідом або вечерею – що скажете? Багато хто автоматично використовує вислів "приємного апетиту", хоча для української мови він неприродний.

Здавалося б, звичайне побажання перед обідом чи вечерею, але українська мовна традиція має власні способи висловити таку увагу до тих, хто зібрався за столом. Розповідаємо з посиланням на ресурс "Мова – ДНК нації".

Чи правильно говорити "приємного апетиту"?

У розмовах за столом часто можна почути вислів "приємного апетиту". Ми вживаємо його, коли хтось починає обідати, пригощаємо гостей або бажаємо колегам смачно поїсти. Фраза здається цілком природною, адже складається зі звичних українських слів. Проте саме таке поєднання слів – калька з російського "приятного аппетита", яка закріпилася в нашому повсякденному мовленні.

В українській мові для цього є коротке й усталене побажання – "Смачного!". Саме його рекомендують уживати мовознавчі ресурси, зокрема проєкт "Мова – ДНК нації" та онлайн-словник слововживання "Горох". У навчальному виданні "Етикет та культура харчування" авторки звертають увагу на вислів "Смачного!" як нормативну сучасну формулу.

Правильне побажання – "Смачного!" / Мова – ДНК нації

Цікаво, що російський вислів, як пояснюють укладачі, сам походить від французького "bon appétit". Тобто йдеться про запозичену мовленнєву формулу, яка закріпилася в російській, а згодом поширилася і в українському мовленні.

Тут варто зробити одне уточнення: слова "приємний" та "апетит" самі собою цілком нормативні. Українською можна сказати "приємна розмова", "приємний запах", "мати гарний апетит" або "їсти з апетитом". Помилка стосується саме готової формули побажання, скопійованої з іншої мови.

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Як раніше бажали смачного українці?

Українське застілля мало свої традиції спілкування, у яких кожне слово виражало гостинність, повагу до господарів і доброзичливість до гостей. Людину, яка вже їла, вітали особливими словами, гостей запрошували до частування, а господарям дякували за страви. Частина цих висловів поступово відійшла з повсякденного вжитку, хоча ще донедавна їх можна було почути в українських оселях.

Мовознавець Віталій Жайворонок у науковій праці "Магія слова – обрядові мовні формули на етнокультурному тлі" звертає увагу на особливе місце хліба й солі в українській обрядовості. Ці продукти були символами достатку, добробуту та гостинності, тому закономірно стали частиною традиційного мовного етикету.

Наприклад, людину, яку заставали за їжею, вітали словами "Хліб-сіль!" або "Хліб та сіль!". Це було своєрідне побажання смачного й водночас вияв поваги до того, хто частувався.

Таку традицію описують і авторки навчального видання "Етикет та культура харчування" Ірина Вакулик, Ярина Пузиренко та Тетяна Мисюра. Вони зазначають, що, заходячи до оселі під час трапези, люди вітали присутніх словами "Хліб, сіль!". Цей вислів зберігся й у сучасному мовленні.

Мовознавці Тетяна Космеда та Олег Ляховин у науковій статті "Вияв концепту "гостинність" в українській, німецькій і російській мовах: фатична комунікація" також аналізують формулу "Хліб та сіль!" як традиційне побажання людині, яку застали за столом. Отже, це не випадкове поєднання слів, а усталений вислів давнього українського мовного етикету, який зустрічаємо і в літературі:

"– Хліб-сіль! – мовив старшина, глянувши, що снідають. – Просимо, – озвалась крізь сльози Іваниха". (Леся Українка).

"– Просимо, добрі люди, хліба-солі одвідати, – запрохував Загнибіда. – Спасибі вам, що не цураєтесь, не забуваєте". (Панас Мирний).

"– Добридень, – скаже, – хліб та сіль! Здоровенькі були з весіллям, свату!" (Павло Гулак-Артемовський).

Хліб і сіль здавна були для українців символами гостинності. З хлібом на вишитому рушнику й сьогодні зустрічають найдорожчих гостей, а на весіллях він перетворюється на святковий коровай. Хліб у нашій культурі завжди означав достаток, добробут і радість, тому й став особливим знаком пошани до тих, кого чекають у домі.

Хлібом-сіллю українці зустрічають і дипломатичних гостей: дивіться відео

Коли ж господарі хотіли запросити гостей до частування, використовували інші формули:

"Просимо хліба-солі одвідати!" – давнє запрошення скуштувати страви. Подібні вислови трапляються у творах Панаса Мирного та Лесі Українки.

"Просимо до столу!" – звичне запрошення приєднатися до трапези.

"Чим Бог послав" – скромне пояснення господарів, що вони пригощають тим, що мають.

"Чим хата багата, тим і рада" – народна приказка, якою господарі підкреслювали свою готовність поділитися з гостями навіть скромним частуванням.

Останні два вислови особливо добре передають українську традицію гостинності: господарі раді гостям незалежно від того, наскільки багатий стіл можуть їм запропонувати.

Сьогодні для запрошення до їжі ми найчастіше говоримо "Пригощайтеся!" або "Частуйтеся!". Обидва вислови нормативні й доречні. Вони означають, що господарі запрошують скуштувати приготовані страви, не соромитися й почуватися вільно за столом. Тут є невелика мовна відмінність: "Смачного!" – побажання, а "Пригощайтеся!" та "Частуйтеся!" – безпосереднє запрошення до частування. А ще можна сказати "Будь ласка!" та "Насолоджуйтеся!".

А коли гість дякує за їжу, господарі традиційно відповідають "На здоров'я!". Наприклад, після слів "Дякую, дуже смачно!" цілком природно почути саме таку відповідь.

Коли хтось дякує за частування, українською цілком природно відповісти "На здоров'я!" або "Прошу!". До речі, останнє слово має цікаву особливість наголошування: залежно від нього змінюється значення. Коли доречно казати "прОшу", а коли "прошУ", пояснюємо з посиланням на філологиню у нашому матеріалі.

Отже, український застільний етикет має чимало власних висловів для різних ситуацій: "Хліб-сіль!" – коли зустрічаємо людину за їжею, "Пригощайтеся!" – коли запрошуємо до столу, "На здоров'я!" – коли відповідаємо на подяку. А побажання "Смачного!" залишається найпростішим і природним способом висловити доброзичливість тому, хто саме береться до їжі.