Adv

Казалось бы, обычное пожелание перед обедом или ужином, но в украинской языковой традиции есть свои способы выразить такое внимание к тем, кто собрался за столом. Рассказываем со ссылкой на ресурс "Мова – ДНК нації".

Правильно ли говорить "приятного аппетита"?

В разговорах за столом часто можно услышать выражение "приятного аппетита". Мы употребляем его, когда кто-то начинает обедать, угощаем гостей или желаем коллегам вкусно поесть. Фраза кажется вполне естественной, ведь состоит из привычных украинских слов. Однако именно такое сочетание слов – калька с русского "приятного аппетита", которая закрепилась в нашей повседневной речи.

В украинском языке для этого есть короткая и устоявшаяся фраза – "Смачного!". Именно ее рекомендуют использовать лингвистические ресурсы, в частности проект "Мова – ДНК націїи" и онлайн-словарь словоупотребления "Горох". В учебном издании "Этикет и культура питания" авторы обращают внимание на выражение "Смачного!" как на нормативную современную формулу.

Правильное пожелание – "Смачного!" / Мова – ДНК нації

Интересно, что русское выражение, как объясняют составители, само происходит от французского "bon appétit". То есть речь идет о заимствованной речевой формуле, которая закрепилась в русском языке, а впоследствии распространилась и в украинской речи

Здесь стоит сделать одно уточнение: слова "приятный" и "аппетит" сами по себе вполне нормативны. На украинском языке можно сказать "приятный разговор", "приятный запах", "иметь хороший аппетит" или "есть с аппетитом". Ошибка касается именно готовой формулы пожелания, заимствованной из другого языка.

Реклама / Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy. Реклама /

Как раньше желали "смачного" украинцы?

Украинское застолье имело свои традиции общения, в которых каждое слово выражало гостеприимство, уважение к хозяевам и доброжелательность по отношению к гостям. Человека, который уже поел, приветствовали особыми словами, гостей приглашали к трапезе, а хозяевам благодарили за блюда. Часть этих выражений постепенно вышла из повседневного употребления, хотя еще недавно их можно было услышать в украинских домах.

Лингвист Виталий Жайворонок в научной работе "Магия слова – обрядовые речевые формулы на этнокультурном фоне" обращает внимание на особое место хлеба и соли в украинской обрядовости. Эти продукты были символами изобилия, благополучия и гостеприимства, поэтому закономерно стали частью традиционного речевого этикета.

Например, человека, которого заставали за едой, приветствовали словами "Хліб-сіль!" или "Хліб та сіль!". Это было своеобразное пожелание приятного аппетита и одновременно проявление уважения к тому, кто угощался.

Такую традицию описывают и авторы учебного издания "Этикет и культура питания" Ирина Вакулик, Ярина Пузиренко и Татьяна Мисюра. Они отмечают, что, заходя в дом во время трапезы, люди приветствовали присутствующих словами "Хліб, сіль!". Это выражение сохранилось и в современной речи.

Лингвисты Татьяна Космеда и Олег Ляховин в научной статье "Проявление концепта "гостеприимство" в украинском, немецком и русском языках: фактическая коммуникация" также анализируют формулу "Хліб та сіль!" как традиционное пожелание человеку, которого застали за столом. Итак, это не случайное сочетание слов, а устоявшееся выражение древнего украинского языкового этикета, которое встречается и в литературе:

"– Хліб-сіль! – мовив старшина, глянувши, що снідають. – Просимо, – озвалась крізь сльози Іваниха". (Леся Українка).

"– Просимо, добрі люди, хліба-солі одвідати, – запрохував Загнибіда. – Спасибі вам, що не цураєтесь, не забуваєте". (Панас Мирний).

"– Добридень, – скаже, – хліб та сіль! Здоровенькі були з весіллям, свату!" (Павло Гулак-Артемовський).

Хлеб и соль издавна были для украинцев символами гостеприимства. С хлебом на вышитом рушнике и сегодня встречают самых дорогих гостей, а на свадьбах он превращается в праздничный каравай. Хлеб в нашей культуре всегда означал достаток, благополучие и радость, поэтому и стал особым знаком уважения к тем, кого ждут в доме.

Хлебом и солью украинцы встречают и дипломатических гостей: смотрите видео

Когда же хозяева хотели пригласить гостей на угощение, использовали другие формулы:

"Просимо хліба-солі одвідати!" – древнее приглашение отведать блюда. Подобные выражения встречаются в произведениях Панаса Мирного и Леси Украинки.

"Просимо до столі!" – привычное приглашение присоединиться к трапезе.

"Чем Бог послал" – скромное объяснение хозяев, что они угощают тем, что имеют.

"Чим хата багата, тим і рада" – народная поговорка, которой хозяева подчеркивали свою готовность поделиться с гостями даже скромным угощением.

Последние два выражения особенно хорошо передают украинскую традицию гостеприимства: хозяева рады гостям независимо от того, насколько богатый стол могут им предложить.

Сегодня, приглашая к трапезе, мы чаще всего говорим "Пригощайтесь!" или "Частуйтесь!". Обе фразы являются нормативными и уместными. Они означают, что хозяева приглашают попробовать приготовленные блюда, не стесняться и чувствовать себя свободно за столом. Здесь есть небольшое языковое различие: "На здоровье!" – пожелание, а "Пригощайтесь!" и "Частвуйтесь!" – непосредственное приглашение к трапезе. А еще можно сказать "Будь ласка!" и "Насолоджуйтеся!".

А когда гость благодарит за еду, хозяева традиционно отвечают "На здоровье!". Например, после слов "Спасибо, очень вкусно!" вполне естественно услышать именно такой ответ.

Когда кто-то благодарит за угощение, на украинском языке вполне естественно ответить "На здоровье!" или "Прошу!". Кстати, последнее слово имеет интересную особенность ударения: в зависимости от него меняется значение. Когда " Когда уместно говорить "прОшу", а когда "прошУ" ", объясняем со ссылкой на филолога в нашем материале.

Итак, украинский застольный этикет имеет немало собственных выражений для разных ситуаций: "Хліб-сіль!" – когда встречаем человека за трапезой, "Пригощайтесь!" – когда приглашаем за стол, "На здоровье!" – когда отвечаем на благодарность. А пожелание "Смачного!" остается самым простым и естественным способом выразить доброжелательность тому, кто как раз приступает к еде.