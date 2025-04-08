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Освіта Освіта в Україні Як можна подати заяву на вступ дитини до першого класу у Києві
8 квітня, 13:15
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Як можна подати заяву на вступ дитини до першого класу у Києві

Марія Волошин
Основні тези
  • Батьки в Києві можуть подати заяву на вступ дитини до першого класу онлайн.
  • Зокрема, через "Портал послуг", авторизувавшись і надавши необхідну інформацію.
  • Заяви приймають до 31 травня. 

У більшості шкіл нашої держави вже триває приймання заяв на вступ дітей до першого класу. У столиці України батьки майбутніх першокласників можуть подати заяву до школи онлайн.

Зробити це можна у розділі "Запит дитини до школи" на "Порталі послуг". Про це розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, зазначає 24 Канал.

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Для подання заяви на вступ до першого класу потрібно:

  • авторизуватися на порталі;
  • внести інформацію про дитину;
  • вказати адресу проживання майбутнього першокласника;
  • обрати бажаний заклад освіти;
  • за наявності вказати право на першочергове зарахування та зазначити особливі освітні потреби дитини.

Якщо майбутній першокласник має особливі освітні потреби і має навчатися в інклюзивному класі, до заяви про зарахування треба додати висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку або витяг із протоколу засідання психолого-педагогічної консультації.

Основною умовою для зарахування дитини в перший клас є проживання дитини в тому мікрорайоні, де розташований заклад освіти, наголосили в КМДА.

Місце проживання дитини можна підтвердити:

  • паспортом громадянина України одного з батьків;
  • тимчасовим посвідченням громадянина України;
  • посвідкою на постійне проживання;
  • посвідченням біженця;
  • посвідченням особи, яка потребує постійного захисту;
  • посвідченням особи, якій надано тимчасовий захист;
  • довідкою про звернення за захистом в Україні;
  • довідкою про реєстрацію місце проживання дитини чи одного з її батьків;
  • довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
  • документом, що засвідчує право власності на житло;
  • рішенням суду про право на вселення до житлового приміщення, визнання права користування житлом або права власності;
  • нотаріально засвідченим документом про право користування житлом;
  • довідкою про проходження служби у військовій частині;
  • актом обстеження умов проживання.

Відповідь на заяву про вступ дитини в школу має прийти на електронну пошту одного з батьків та в їхній особистий кабінет на порталі.

У КМДА додали, що додаткових умов для першочергового зарахування не існує.

Благодійні внесли, які надходять у фонди, що співпрацюють зі школами, жодним чином не впливають на вступ. Будь-які пропозиції "оплатити місце" – це компоненти корупції,
– наголосили у КМДА.

Цьогоріч заяви на вступ до першого класу прийматимуть до 31 травня. 