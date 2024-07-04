Прийшли по відстрочку: МОН вразило статистикою щодо вступників в аспірантуру

2024 року дев'ять із десяти вступників в аспірантуру – чоловіки мобілізаційного віку. Такі дані надали ЗМІ у Міносвіти України.

Посадовці МОН кажуть, що цьогоріч на вступ до аспірантури подали заяви понад 100 тисяч абітурієнтів. З них 91 500 – чоловіки віком 25-60 років, які вже мають ступінь магістра.

Дивіться також Відсіють тих, хто прийшов за відстрочкою: аспіранти-контрактники у жовтні складатимуть іспит

Чоловіки призовного віку хочуть стати аспірантами

Зазначимо, послідовне здобуття освіти дає право на відстрочку від мобілізації. Таке право отримає, до прикладу, магістр, який вступає вперше на аспірантуру.

Все ж цьогоріч Міносвіти через надмірний ажіотаж змінило правила вступу до аспірантури. Зокрема, скасувало вступ на денну форму за контрактом, яка давала право на відстрочку, а кількість місць на бюджеті збільшило удвічі.

У МОН при цьому відповіли ЗМІ, чи вважають несправедливим призупинення вступу на контракт та інші нововведення щодо абітурієнтів в аспірантуру не заради відстрочки.

У відомстві кажуть: щоб уникнути фактора несправедливості, цього року збільшили кількість бюджетних місць до 7000 – саме така кількість вступників до аспірантури була щороку до 2022 року.

Для контрактників залишаються відкритими опції заочної та вечірньої форми – вони не дають відстрочення від мобілізації",

– акцентували у відомстві.