Українці масово перенавчаються через ДіяОсвіта: які професії є найпопулярнішими

Днями Мінцифри запустило платформу Дія.Освіта. Завдяки їй українці можуть освоїти нову професію швидше.

Так, вже 35 тисяч українців відвідали платформу Дія.Освіта протягом кількох днів. Українці хочуть опановувати нові професії та змінювати своє життя, каже віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Українці масово перенавчаються через ДіяОсвіта

Михайло Федоров також назва професії, які є найпопулярнішими серед краян. Так, найбільше українців проходить такі курси:

UI/UX-дизайнера;

мобільного фотографа;

QA-тестувальника;

баристи;

логіста.

До слова, на Дія.Освіта ви можете знайти понад 50 безоплатних освітніх курсів – від дата-аналітика до барбера. Кожен з них – унікальний. Якщо вам складно обрати, пройдіть тест – система автоматично підкаже, яка професія був для вас найкращою.

Розвивайтеся та навчайтеся впродовж життя. Це важливо, щоб бути конкурентоспроможним на ринку праці та отримувати гідну зарплату,

– зазначив віцепрем'єр.

Як на платформі пройти повний цикл здобуття професії

Для цього варто: