Так, уже 35 тысяч украинцев посетили платформу Дия.Образование в течение нескольких дней. Украинцы хотят овладевать новыми профессиями и менять свою жизнь, говорит вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
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Украинцы массово переучиваются через ДияОбразование
Михаил Федоров также название профессии, которые наиболее популярны среди краян. Так, больше всего украинцев проходит такие курсы:
- UI/UX-дизайнер;
- мобильного фотографа;
- QA-тестировщика;
- баристы;
- логиста.
К слову, на ДияОбразование вы можете найти более 50 безвозмездных образовательных курсов – от дата-аналитика до барбера. Каждый из них – уникален. Если вам сложно выбрать, пройдите тест – система автоматически подскажет, какая профессия была для вас лучшей.
Развивайтесь и учитесь на протяжении жизни. Это важно, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда и получать достойную зарплату,
– отметил вице-премьер.
Как на платформе пройти полный цикл получения профессии
Для этого следует:
- зарегистрироваться и пройти профориентационный тест;
- получить рекомендации и выбрать профессию;
- посмотреть образовательный сериал;
- пройти симулятор, имитирующий реальную рабочую ситуацию;
- получить сертификат;
- найти вакансии в своем регионе.