Так, уже 35 тысяч украинцев посетили платформу Дия.Образование в течение нескольких дней. Украинцы хотят овладевать новыми профессиями и менять свою жизнь, говорит вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Украинцы массово переучиваются через ДияОбразование

Михаил Федоров также название профессии, которые наиболее популярны среди краян. Так, больше всего украинцев проходит такие курсы:

UI/UX-дизайнер;

мобильного фотографа;

QA-тестировщика;

баристы;

логиста.

К слову, на ДияОбразование вы можете найти более 50 безвозмездных образовательных курсов – от дата-аналитика до барбера. Каждый из них – уникален. Если вам сложно выбрать, пройдите тест – система автоматически подскажет, какая профессия была для вас лучшей.

Развивайтесь и учитесь на протяжении жизни. Это важно, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда и получать достойную зарплату,

– отметил вице-премьер.

Как на платформе пройти полный цикл получения профессии

Для этого следует: