В министерстве отмечают: после 24 февраля 2022 года миллионы украинцев потеряли работу или бизнес и вынуждены начинать жизнь сначала. Так, проект Дия.Цифровое образование масштабируется в платформу Дия. Образование.

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Минцифры запустило платформу "Дия.Образование"

На этой платформе можно безвозмездно не только получить полезные цифровые навыки, но и полностью овладеть новой профессией.

Дия.Образование – это сотни образовательных сериалов эдьютейнмент-формата о самых востребованных профессиях на рынке труда, симуляторы с реальными задачами, подкасты, вебинары, гайды. А лицами курсов стали эксперты, известные деятели и лидеры мнений,

– говорят в Минцифре.

На платформе вы можете пройти полный цикл получения профессии. Для этого следует:

зарегистрироваться и пройти профориентационный тест;

получить рекомендации и выбрать профессию;

посмотреть образовательный сериал;

пройти симулятор, имитирующий реальную рабочую ситуацию;

получить сертификат;

найти вакансии в своем регионе.

Исследовать платформу можно по ссылке.

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