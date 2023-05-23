Так, вже 35 тисяч українців відвідали платформу Дія.Освіта протягом кількох днів. Українці хочуть опановувати нові професії та змінювати своє життя, каже віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Українці масово перенавчаються через ДіяОсвіта

Михайло Федоров також назва професії, які є найпопулярнішими серед краян. Так, найбільше українців проходить такі курси:

  • UI/UX-дизайнера;
  • мобільного фотографа;
  • QA-тестувальника;
  • баристи;
  • логіста.

До слова, на Дія.Освіта ви можете знайти понад 50 безоплатних освітніх курсів – від дата-аналітика до барбера. Кожен з них – унікальний. Якщо вам складно обрати, пройдіть тест – система автоматично підкаже, яка професія був для вас найкращою.

Розвивайтеся та навчайтеся впродовж життя. Це важливо, щоб бути конкурентоспроможним на ринку праці та отримувати гідну зарплату,
– зазначив віцепрем'єр.

Як на платформі пройти повний цикл здобуття професії

Для цього варто:

  • зареєструватися та пройти профорієнтаційний тест;
  • отримати рекомендації та обрати професію;
  • подивитися освітній серіал;
  • пройти симулятор, який імітує реальну робочу ситуацію;
  • отримати сертифікат;
  • знайти вакансію у своєму регіоні.