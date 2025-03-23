В Україні реалізовуватимуть проєкт "гнучкої профтехосвіти" для ветеранів
- В Україні розробили проект "гнучкої профтехосвіти" для ветеранів, який дозволить безкоштовно обирати короткотривалі курси для навчання.
- До програми залучатимуть скринінг попередніх навичок, щоб уникнути надмірного навчання для тих, хто вже має певний досвід.
В Україні підготували проєкт про професійну технічну освіту для ветеранів. Він дасть змогу їм безоплатно обирати потрібні короткотривалі курси для навчання.
Про це розповів міністр освіти і науки Оксен Лісовий, інформує 24 Канал з посиланням на Hromadske. Ті, хто хоче опанувати нову професію, зможуть обрати короткотермінові й середньотермінові програми.
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МОН готує проєкт "гнучкої профтехосвіти" для ветеранів
Міністр зазначив: до прикладу, якщо ветеран хоче відкрити невеликий бізнес, він зможе вивчати основи підприємництва й економіку малого підприємництва. А от ті, хто захочуть займатися будівельним бізнесом, на навчанні зможуть обрати сантехніку й електрику. При цьому опановувати нову професію ветеранам не доведеться аж три роки, адже вони зможуть це зробити завдяки короткотерміновим курсам.
Для ветеранів освіта буде безоплатною.
Наша ідея полягає в тому, що ми фінансуємо цей сервіс для ветерана через Мінвет, через Дію, як ми зробили з грантами. Із цим інструментом, залежно від обсягу, ти можеш прийти один раз, другий раз, третій раз, четвертий раз, тому що сама програма може розраховуватися на три роки, а може – на два місяці. Відповідно до того, який обсяг,
– уточнив посадовець.
І додав, що до такої програми залучатимуть скринінг попередніх навичок.
Можливо, у людини вже є певний досвід і вона багато чого знає. Їй не треба давати зайві знання, може вона працювала зварником певної категорії і хоче отримати вищу категорію. Їй не треба навчатися три місяці, їй достатньо дати курс на місяць,
– заявив міністр.
І додав, що зараз інструмент профтехосвіти є гнучким, а механізм фінансування вже розроблений. Лісовий переконаний, що за рік буде бум у цій сфері саме для ветеранів.
Зазначимо, що в Україні існує платформа "Освіта для ветеранів", ініційована МОН для пошуку якісної освіти.
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