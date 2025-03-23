В Україні реалізовуватимуть проєкт "гнучкої профтехосвіти" для ветеранів

В Україні підготували проєкт про професійну технічну освіту для ветеранів. Він дасть змогу їм безоплатно обирати потрібні короткотривалі курси для навчання.

Про це розповів міністр освіти і науки Оксен Лісовий, інформує 24 Канал з посиланням на Hromadske. Ті, хто хоче опанувати нову професію, зможуть обрати короткотермінові й середньотермінові програми.

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МОН готує проєкт "гнучкої профтехосвіти" для ветеранів

Міністр зазначив: до прикладу, якщо ветеран хоче відкрити невеликий бізнес, він зможе вивчати основи підприємництва й економіку малого підприємництва. А от ті, хто захочуть займатися будівельним бізнесом, на навчанні зможуть обрати сантехніку й електрику. При цьому опановувати нову професію ветеранам не доведеться аж три роки, адже вони зможуть це зробити завдяки короткотерміновим курсам.

Для ветеранів освіта буде безоплатною.

Наша ідея полягає в тому, що ми фінансуємо цей сервіс для ветерана через Мінвет, через Дію, як ми зробили з грантами. Із цим інструментом, залежно від обсягу, ти можеш прийти один раз, другий раз, третій раз, четвертий раз, тому що сама програма може розраховуватися на три роки, а може – на два місяці. Відповідно до того, який обсяг,

– уточнив посадовець.

І додав, що до такої програми залучатимуть скринінг попередніх навичок.

Можливо, у людини вже є певний досвід і вона багато чого знає. Їй не треба давати зайві знання, може вона працювала зварником певної категорії і хоче отримати вищу категорію. Їй не треба навчатися три місяці, їй достатньо дати курс на місяць,

– заявив міністр.

І додав, що зараз інструмент профтехосвіти є гнучким, а механізм фінансування вже розроблений. Лісовий переконаний, що за рік буде бум у цій сфері саме для ветеранів.

Зазначимо, що в Україні існує платформа "Освіта для ветеранів", ініційована МОН для пошуку якісної освіти.

Раніше ми інформували, що військовослужбовці зможуть паралельно навчатись у вишах і служити у ЗСУ.