В Україні відкрили освітній центр підготовки операторів дронів

На Тернопільщині відкрили сучасний освітній центр для підготовки операторів дронів. У МОН кажуть, що це стало можливим завдаяки реалізації проєкту #100 майстерень, який торік отримав 549 мільйонів гривень державного фінансування.

У 2025 році реалізацію проєкту продовжили з бюджетом 540 мільйонів гривень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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На Тернопільщині відкрили центр підготовки операторів дронів

У відомстві кажуть, що реформа профтехів – один із ключових напрямів у трансформації системи освіти. Адже професійно-технічна освіта сьогодні – це про можливості для молоді, зміцнення економіки та впровадження інновацій у важливі сфери життя.

У понад 100 профтехах уже активно будують та оновлюють майстерні, щоб діти навчалися в сучасних просторах на новітньому обладнанні. І відкриття таких центрів забезпечує підготовку професіоналів, які набувають практичних навичок роботи з технологіями, необхідними для захисту, відновлення країни та її подальшого розвитку,

– зазначив віцепрем'єр Михайло Федоров.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий натомість зауважив, що у 2024 році оголосили про старт проєкту, тож увесь минулий рік тривала активна робота з громадами над його реалізацією.

Центр з підготовки операторів дронів – це вже 12 майстерня, яку ми відкрили в січні,

– уточнив очільник МОН.

Новий центр оснащений новітнім обладнанням, зокрема інтерактивним тренажером для відпрацювання навичок керування дронами. Тут також є лабораторії для тактичних і технічних навчань. У центрі не лише навчають студентів, але й підвищують кваліфікацію педагогів. Так, у 2024 році навчання на базі центру пройшли вчителі курсу "Захист України" з усіх західних регіонів країни, опановуючи інноваційні методи роботи з безпілотниками.

У МОН наголошують, що сучасні дрони стали незамінними в багатьох галузях, серед яких – моніторинг земель, перевірка енергомереж, точне землеробство та інші критичні сфери.