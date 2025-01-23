У Міністерстві освіти і науки України відповіли на питання про ймовірність приватизації Києво-Могилянки. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
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Чи можлива приватизація Києво-Могилянської академії
У відомстві наголосили, що не розглядають можливості приватизації Національного університету "Києво-Могилянська академія".
Беручи до уваги історичну цінність, а також те, що НУ "Києво-Могилянська академія" є одним із провідних закладів вищої освіти, Міністерство освіти і науки України не розглядає можливості приватизації університету,
– вказали у відповіді у МОН на запит медіа.
Також у відомстві зазначили, що до Міносвіти України не надходили пропозиції щодо продажу Києво-Могилянської академії.
На уточнювальне запитання щодо вартості університету в міністерстві заявили, що на сьогодні не здійснювали такої оцінки.
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Передісторія
- Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов запропонував продати Києво-Могилянську академію Київській школі економіки.
- На його думку, кошти на купівлю Могилянки можна зібрати народним збором, щоб "убезпечити від впливу бізнесу і олігархів, а також Сороса".
- Навіть казав, що відкриє збір на купівлю Могилянки. При цьому оцінив її в 10 – 50 мільйонів доларів.
- Українці активно прокоментували таку ідею. Чимало вважає її "чорним піаром".