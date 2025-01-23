У Міністерстві освіти і науки України відповіли на питання про ймовірність приватизації Києво-Могилянки. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Дивіться також Чи можуть мобілізувати студентів та викладачів під час канікул: міністр зробив заяву

Чи можлива приватизація Києво-Могилянської академії

У відомстві наголосили, що не розглядають можливості приватизації Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Беручи до уваги історичну цінність, а також те, що НУ "Києво-Могилянська академія" є одним із провідних закладів вищої освіти, Міністерство освіти і науки України не розглядає можливості приватизації університету,

– вказали у відповіді у МОН на запит медіа.

Також у відомстві зазначили, що до Міносвіти України не надходили пропозиції щодо продажу Києво-Могилянської академії.

На уточнювальне запитання щодо вартості університету в міністерстві заявили, що на сьогодні не здійснювали такої оцінки.

Читайте "Народним коштом": президент Київської школи економіки Милованов хоче купити Могилянку

Передісторія