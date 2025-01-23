В Министерстве образования и науки Украины ответили на вопрос о вероятности приватизации Киево-Могилянки. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
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Возможна ли приватизация Киево-Могилянской академии
В ведомстве отметили, что не рассматривают возможности приватизации Национального университета "Киево-Могилянская академия".
Принимая во внимание историческую ценность, а также то, что НУ "Киево-Могилянская академия" является одним из ведущих высших учебных заведений, Министерство образования и науки Украины не рассматривает возможности приватизации университета,
– указали в ответе в МОН на запрос медиа.
Также в ведомстве отметили, что в Минобразования Украины не поступали предложения о продаже Киево-Могилянской академии.
На уточняющий вопрос о стоимости университета в министерстве заявили, что на сегодня не осуществляли такой оценки.
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Предыстория
- Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов предложил продать Киево-Могилянскую академию Киевской школе экономики.
- По его мнению, средства на покупку Могилянки можно собрать народным сбором, чтобы "обезопасить от влияния бизнеса и олигархов, а также Сороса".
- Даже говорил, что откроет сбор на покупку Могилянки. При этом оценил ее в 10 – 50 миллионов долларов.
- Украинцы активно прокомментировали такую идею. Многие считают ее "черным пиаром".