Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Тимофея Милованова в фейсбуке. Он считает, что для Минобразования вуз является убыточным, а Киевская школа экономики "сможет более эффективно как частный образовательный фонд управлять Могилянкой, и убытки у государства уменьшатся".

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Милованов предлагает продать Могилянку Киевской школе экономики

Милованов отметил, что когда-то KSE была частью Могилянки.

Это было давно, тогда Могилянка была еще "та". А теперь говорят "Могилянка уже не та". Ну как может быть наша (я выпускник) прекрасная Могилянка не такой. Я не согласен с этим нарративом! Если KSE купит Могилянку, условия у студентов не ухудшатся, а улучшатся,

– заявил Милованов.

При этом он считает, что средства на покупку Могилянки можно собрать народным сбором, чтобы обезопасить от влияния бизнеса и олигархов, а также Сороса.

В комментариях к посту Милованов сказал, что откроет сбор на покупку Могилянки в понедельник, 13 января. При этом оценил ее в 10 – 50 миллионов долларов.

Если вы думаете, что я стебусь, как Трамп, то нет! Я, так же как Трамп хочет купить Гренландию, серьезно хочу купить Могилянку,

– заявил Милованов.

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Как отреагировали украинцы на такую идею

Украинцы активно прокомментировали такую идею. Многие считают ее "черным пиаром".

Значит весь народ "скидывается" KSE чтобы купить вам Могилянку. А потом KSE начинает зарабатывать на этом неплохие деньги. Я правильно понял "экономическую модель"?

Очевидно, целями провокативного поста от Тимофея Милованова – поднять хайп и привлечь внимание к своему заведению накануне вступительной кампании.

Как человек, поступивший в Могилянку в 1996 году, скажу, что этот мем про "Могилянка уже не та" живет еще с тех времен.

Похоже, у KSE нет средств даже на нормального коммуникационщика, что приходится копипастить тактику американцев и хайповать на бренде конкурента.

А создать что-то значительное и передать в государство (обществу)? Разве не так сделал Петр Могила?

Многие хотели (табачник, шкарлет и ест с ними), но плохо закончили. Ну и вы можете похотеть..



Милованов предложил купить Могилянку для KSE / скриншот